Malul sayılmayanlara aylık bağlanacak: Kimler başvurabilecek, şartlar neler?

Uygulama, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yaşanan olaylarla sınırlı olacak ve bu olaylar için bir kez başvuru hakkı tanınacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşecek olaylar ise söz konusu madde kapsamında değerlendirilmeyecek ve bu olaylara dayanılarak yeni bir başvuru yapılamayacak.

Kanunun bu hükmü 1 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Diğer hükümler için ise kanunun yayımlandığı tarih veya ilgili düzenlemelerde belirtilen ödeme dönemleri esas alınacak.