Malul sayılmayanlara aylık bağlanacak: Kimler başvurabilecek, şartlar neler?

Terörle mücadelede yaralanan bazı güvenlik personeline aylık bağlanmasına yönelik uygulamanın ayrıntıları belli oldu. Malul sayılmayan asker, polis, MİT mensubu ve güvenlik korucularını kapsayan düzenlemeyle birlikte gözler başvuru sürecine çevrildi. Peki, aylık hakkından kimler yararlanabilecek? Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak? Aranan şartlar neler?
1 Malul kabul edilmeyen bazı personeller de aylık alabilecek
Bazı kanunlarda değişiklik yapan 7594 sayılı Kanun, 18 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.
Düzenlemeyle birlikte, terörle mücadele görevi sırasında yaralanmasına rağmen mevcut hükümler kapsamında malul kabul edilmeyen bazı personelin de aylık alabilmesinin önü açıldı.
2 Yeni düzenlemeden kimler yararlanabilecek?
Düzenleme Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli askeri personelin yanı sıra MİT mensupları, Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli ve güvenlik korucularını kapsıyor.
Er ve erbaşlar da bu haktan yararlanabilecek gruplar arasında bulunuyor.
3 Hangi yaralanmalar aylık bağlanması kapsamında değerlendirilecek?
Düzenlemenin kapsamına, terör eylemleri sırasında meydana gelen ve hafif olarak değerlendirilmeyen yaralanmalar giriyor.
Mermi, şarapnel, mayın, el yapımı patlayıcı, havan, roket ve el bombası gibi mühimmatlar nedeniyle oluşan yaralanmalar da bu kapsamda değerlendirilecek.
Terör örgütü mensuplarının kesici, delici veya benzeri araçlarla gerçekleştirdiği yakın muharebe saldırılarında oluşan yaralanmalar da düzenlemenin kapsamına dahil edilecek.
4 Aylık nasıl hesaplanacak ve ödemeler ne zaman başlayacak?
Evet, cümle yapısını yeterince değiştirmemişim. Bilgileri aynen koruyup metni baştan kuralım:
Sağlık raporunda, yaralanmanın kanunda belirlenen kriterlere uygun olduğunun ortaya konulması aylık hakkından yararlanmanın temel koşullarından biri olacak. Bu şartı karşılayanların ilgili kuruma müracaat etmesi gerekecek.
Başvurusu uygun bulunan kişiler için ödeme süreci, müracaat tarihini izleyen ayın başında başlayacak ve aylıklar Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenecek.
Ödenecek tutar belirlenirken 17 bin 135 gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımından elde edilen miktar dikkate alınacak.
5 Başvurular nasıl yapılacak?
Düzenlemeden faydalanmak isteyenler için bir yıllık başvuru süresi öngörüldü. Bu süre içinde, yaralanmanın gerçekleştiği tarihte bağlı oldukları kuruma müracaat edilmesi gerekecek.
Başvuruların incelenmesi sırasında yaralanmanın kanunda belirlenen kapsam ve koşullara uygun olup olmadığına bakılacak. Gerekli şartları karşıladığı değerlendirilen kişiler, sağlık durumlarının raporlanması amacıyla Sağlık Bakanlığının belirlediği hastanelere yönlendirilecek.
Bu süreç kapsamında düzenlenecek sağlık raporları için başvuru sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
6 Aylık alanlar daha sonra malul sayılırsa ne olacak?
Düzenleme kapsamında aylık almaya başlayan bir kişinin ilerleyen dönemde aynı yaralanma nedeniyle malul olduğunun tespit edilmesi halinde, aylık uygulamasında değişikliğe gidilecek.
Maluliyet kararı verilen kişiler için durumlarına uygun yeni hükümler devreye girecek. Bu aşamadan itibaren daha önce söz konusu düzenlemeye dayanılarak ödenen aylık sona erecek.
7 Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?
Uygulama, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yaşanan olaylarla sınırlı olacak ve bu olaylar için bir kez başvuru hakkı tanınacak.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından gerçekleşecek olaylar ise söz konusu madde kapsamında değerlendirilmeyecek ve bu olaylara dayanılarak yeni bir başvuru yapılamayacak.
Kanunun bu hükmü 1 Eylül 2026 tarihinde yürürlüğe girecek. Diğer hükümler için ise kanunun yayımlandığı tarih veya ilgili düzenlemelerde belirtilen ödeme dönemleri esas alınacak.