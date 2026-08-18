Influencer pazarlamasında yeni dönem

Sprout Social ve Sender’ın 2025-2026 verilerine göre influencer pazarlamasına yapılan her 1 dolarlık yatırımın ortalama 5,20 ila 5,78 dolar arasında geri dönüş sağlaması da markaların bu alana ayırdığı bütçeleri artırıyor. Ancak sektör büyüdükçe asıl sorunun yaratıcı fikir bulmaktan çok, bu fikirleri doğru içerik üreticileriyle, güvenli ve verimli bir şekilde hayata geçirmek olduğu ortaya çıkıyor.
Ekonomist’in 02 - 15 Ağustos 2026 tarihli sayısından
İçerik üreticisinin seçimi, marka güvenliği kontrolleri, reklam mevzuatına uygunluk, revizyon süreçleri ve performans takibi, kampanyaların en fazla zaman alan aşamaları haline gelmiş durumda. Bu nedenle yapay zeka, içerik üreten bir teknoloji olmanın ötesine geçerek operasyonel süreçleri yöneten bir araç olarak öne çıkıyor. Yeni nesil platformlar da bu ihtiyaca odaklanıyor.
Pazarlamada AI etkisi
Bunlardan biri olan Infrenzy, içerik üreticisi seçimi, içerik analizi ve kampanya yönetimini yapay zeka desteğiyle hızlandırmayı hedefliyor. Platformun kurucusu ve CEO’su Ömür Göçer’in şu sözleri, aslında sektörün yönünü de özetliyor: “Teknolojinin pazarlama dünyasına yansıması, birbirine benzer içerikler ve gitgide yüzeyselleşen iş birlikleri değil; operasyonel yüklerin azalmasıyla insan yaratıcılığının önünün açılması olmalı. Operasyonu yapay zekanın üstlendiği, kreatif, sezgi ve stratejik kararda insana hem alan açan hem destek veren bir yapı kuruyoruz.” Bu yaklaşım önemli. Çünkü yapay zeka çoğu zaman insanın yerine geçecek bir teknoloji olarak tartışılıyor. Oysa pazarlama dünyasında asıl ihtiyaç, insanı süreçten çıkarmadan, zamanını rutin işlerden kurtarıp yaratıcılığa ve stratejik kararlara yönlendirmek.