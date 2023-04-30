Dijital, iş yapış şekillerini nasıl değiştirdi?

Moderatörlüğünü Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın’ın yaptığı oturuma Papara CEO’su Emre Kenci, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Uber Türkiye, İsrail ve Malta CEO’su Neyran Bahadırlı, Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, Enterprise Rent A Car Türkiye CEO’su ve Yönetici Ortağı Özarslan A. Tangün katıldı.

Nevzat Aydın: “Dijitalleşme işleyiş sistemlerini değiştirip dönüştürüyor”

Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın, “Bundan 10-20 yıl önce hayatımızda olmayan yeni iş modelleri ve dijitalleşme hayatımıza girdi. Dijitalleşme sanayiden hizmete, araç kiralamadan mağazacılığa kadar işleyiş sistemlerini değiştiriyor ve dönüştürüyor. Aynı zamanda şirketlerin altyapı teknolojilerine de fayda sağlayarak müşteriye direkt dokunma fırsatı sağlıyor” dedi.

Emre Kenci: “Geleneksel şirketlerle rekabet, çeviklikten geçiyor”

Papara CEO’su Emre Kenci, “Dijital dönemde doğan şirketler ile geleneksel şirketler arasındaki en net fark kültür. Youtube ile Fox Grup arasındaki kültür farklılıkları bu durumun en net örneklerinden biri. Bugün hala bazı geleneksel şirketlerde işe kravatsız gelmenin yasak olduğunu biliyoruz. Ancak dijital şirketlerde böyle sınırlar yok. Kullanıcı tecrübesini önde tutmak, kültürel farklılıklardan biri olarak öne çıkıyor. Teknoloji ve ürün odaklı olan dijital şirketler, gelenekselde var olan ve eskiden yapılan işleri farklı şekilde kullanıcılara sunabiliyor. Çevikliğe sahip olarak geleneksel şirketler ile rekabet edebiliyorsunuz” dedi.

Mehmet Ali Akarca: “Günümüzde yazarlıktan ressamlığa her alan dönüşümden etkilendi”

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “Türkiye olarak esasında farklı bir boyutta olduğumuzu düşünüyoruz. Bizim bundan sonraki amacımız, tüm şirketler olarak daha çok dijital kabiliyet kazanmak. Çünkü dijital ekonomi dünyada 15.3 trilyon dolar, Çin’de 7.1 trilyon dolar, Avrupa Birliği’nde 6.7 trilyon dolar boyutuna ulaştı. Ancak Türkiye’de 50 milyar dolar büyüklüğünde. Bizim ülke olarak dünya ekonomisinden aldığımız pay yüzde 0,8 ile 1 arasında. Ancak bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 60’lara kadar çıkmış durumda. Çok hızlı yol kat etmemiz gerekiyor. Bizlerin görevi, tüm şirketlerin dönüşüm yolculuklarında onlara destek olmak. Dijitalleşme ve akıllı sistemler geldiğinde mesleklerin, yaratıcılığın ve sanatın etkilenmeyeceği söyleniyordu. Ancak günümüzde yazarlıktan ressamlığa kadar her alan bu dönüşümden etkileniyor” dedi.

Neyran Bahadırlı: “Uber ile Türkiye’de taksinin potansiyelini ortaya çıkardık”

Uber Türkiye, İsrail ve Malta CEO’su Neyran Bahadırlı, “Tek bir tuşa basılarak nasıl yolculuk yapılabilir? Uber, insanların gündelik hayatlarına ve ihtiyaçlarına bir çare olacak teknoloji platformu olarak kuruldu. Dünyada 70 ülkede 10 binden fazla şehirde hizmet veriyor ve günde 20 milyondan fazla yolculuk yapılıyor. İstanbul’da özellikle çok kısa sürede popüler hale geldi ama sonrasında haksız rekabet davası sonucunda, 2019 yılında mahkeme erişim engeli getirdi. 2021 yılı ocak ayında üst mahkeme Uber’e gelen erişim engelini kaldırdı ve 2 yıldan fazladır Uber Türkiye’de yasal olarak faaliyet gösteriyor. Uber Global, Türkiye özelinde stratejisini yeniledi ve İstanbul’da taksiler ile beraber yeniden hizmet vermeye başladı. Aslında Türkiye’nin Uber potansiyeli de taksi ürünü ile kanıtlanmış oldu” dedi.

Nilhan Onal Gökçetekin: “İnanılmaz teknoloji dehasına sahip 400 bin e-ticaret girişimcisi yetiştirdik”

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, “Türkiye’nin geleceğinin e-ticaretteki adımlarına bağlı olduğunu düşünüyorum. Bireyselleştirme ve tüketicinin deneyimi kendine uygun yaşaması çok önemli. Türkiye’nin en büyük Ar-Ge merkezlerinden biriyiz. Bölgeye örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Ürettiğimiz çözümlerle inanılmaz teknoloji dehasına sahip 400 bin e-ticaret girişimcisi yetiştirdik. 100 bini aktif olarak bizimle çalışmayı sürdürüyor” dedi.

Özarslan A. Tangün: “Şirketlerin iş yapış süreçlerini yeniden tasarlaması gerekiyor”

Enterprise Rent A Car Türkiye CEO’su ve Yönetici Ortağı Özarslan A. Tangün, “Bizim gibi doğuştan dijital olmayan firmalar için çözülmesi ve geliştirilmesi gereken konular var. Özellikle iş yapış süreçlerinin yeniden tanımlanması gerekiyor. Dijital ile geçmişte yapamadığınız birçok şeyi yapar hale geldik ve biz de bu konuya çok önem veriyoruz. Müşteriye değer katma; hızlı, değerli işlerle ve var olan işlerin optimizasyonuyla mümkün. Müşteriye yakın olduğunuzda onlara çok daha verimli ve sürdürülebilir hizmetler verebiliyorsunuz. İşe bütünsel bakıp gerekiyorsa iş süreçlerini değiştirmek, yeniden tasarlamak dijitalleşme yolculuğunun önemli parçası” dedi.

Stars of Region Yarışmasının Kazananları Açıklandı

Galata Business Angels iş birliği ile Denizbank, Gülman Group ve Tam Finans destek sponsorluğunda bu yıl 5’incisi düzenlenen Stars Of Region Yarışması ödül töreni geçekleştirildi. Bugüne kadar birçok başarılı girişimin ön plana çıkmasına destek olan yarışmaya bu yıl da yüzlerce girişim başvuruda bulundu. Elemeler sonucunda finallere kalan 10 girişimin büyük jüri karşısında yaptıkları sunumların jüri tarafından değerlendirilmesinin ardından ilk 3’e giren girişimler belirlendi. Yarışmada üçüncü olan Mustafa Köroğlu’na ait Powerdev girişimi 1.000 Dolar ödüle hak kazanırken Selen Şenal’a ait Algea Bio girişimi ikinci oldu ve 2.000 Dolar kazandı. Barış Bal’a ait Homster girişimi, Stars Of Region Yarışması kazananı oldu ve 5.000 Dolar’lık büyük ödülü kazandı.

Uludağ Ekonomi Zirvesi Hakkında: Dünyadan ve Türkiye’den birbirinden değerli konuşmacıları ve iş insanlarını buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından düzenleniyor. 2012 yılından bu yana organize edilen etkinlik, sektör liderleri ve medya tarafından ilgiyle takip edilirken birçok yeni fikre ve girişimciye de ışık tutuyor.