Doğan Holding'de yönetim kurulu başkanı değişiyor

Doğan Holding'ten yapılan açıklamaya göre yaklaşık 12 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Begümhan Doğan Faralyalı, görevi Hanzade Doğan'a devrediyor. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

"Şirketimizin 2012 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Sayın Begümhan DOĞAN FARALYALI, 1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla bu görevini halihazırda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Sayın Hanzade DOĞAN'a devredecektir. Sayın Begümhan DOĞAN FARALYALI, Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla görevine devam edecektir.

