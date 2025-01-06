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Doğan Holding'de yönetim kurulu başkanı değişiyor

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) bugün KAP'a Yönetim Kurulu görev dağılımı hakkında açıklama yaptı.

06 Ocak 2025 | 20:05
Son Güncellenme: 06 Ocak 2025 | 20:22
Doğan Holding'de yönetim kurulu başkanı değişiyor

Doğan Holding'ten yapılan açıklamaya göre yaklaşık 12 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Begümhan Doğan Faralyalı, görevi Hanzade Doğan'a devrediyor. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:
 "Şirketimizin 2012 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Sayın Begümhan DOĞAN FARALYALI, 1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla bu görevini halihazırda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Sayın Hanzade DOĞAN'a devredecektir. Sayın Begümhan DOĞAN FARALYALI, Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla görevine devam edecektir.
 

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