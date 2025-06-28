Doğuş Otomotiv'den Riviera hamlesi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu iş birliği kapsamında, Riviera markalı motoryatların Türkiye'deki satış ve satış sonrası hizmetleri Doğuş Otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren Doğuş Marine Services tarafından sunulacak.

Açıklamaya göre 44 yılda bugüne kadar 6 binden fazla motor yatı denize açan Riviera, yıllık üretiminin yüzde 60'dan fazlasını beş kıtaya yayılmış bayilik ağı aracılığıyla ihraç ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğuş Otomotiv İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Doğuş Marine Services markalarıyla Türkiye'deki deniz tutkunlarını dünyaca ünlü markalarla buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Bilaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu seçkin markayı Türkiye denizciliğine kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı zamanda bu iş birliğiyle, satış sonrası hizmetlerdeki kurumsal deneyimimizi Riviera'ya entegre ederek, markanın Türkiye'de güçlü ve sürdürülebilir bir yapılanma ile temsil edilmesini hedefliyor, müşteri deneyimini bütünsel şekilde sahipleniyoruz. Müşteriyle tüm temas noktalarını tek merkezden yönetecek bu yapı sayesinde, hızlı, şeffaf ve güvenilir bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz."