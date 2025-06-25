Dört stratejik hedefle büyüyeceğiz

2024’ü 1 milyar 527 milyon TL olan ciroyla tamamlayan Saytek, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden biri olarak faaliyet gösterdiği tüm alanlarda yatırımlara devam edecek. Geçen yıl sonu itibarıyla aralarında Romanya, Fransa, Slovakya, İspanya, İtalya, Litvanya, Portekiz, Slovenya, Avusturya, Almanya ve Letonya olmak üzere 15 Avrupa ülkesine ihracat yapan şirket, önümüzdeki dönemde hem ihracatını artırmayı hem de yurt dışı pazarlarını genişletmeyi hedefliyor.

Ekonomist’in 22 Haziran - 5 Temmuz 2025 tarihli sayısından

Saytek Yönetim Kurulu Başkanı Özer Yıldırım, “Önümüzdeki dönemde Konya Kulu OSB’deki yeni üretim tesisi ve GES yatırımımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca şirket satın almanın yanı sıra finansal borçluluğumuzu azaltmak ve sermaye yapımızı güçlendirmek hedeflerimiz arasında” diyor. Halka arz da Saytek’in gündemindeki önemli konulardan biri. “Gelecek dönemde halka arzla birlikte sermaye piyasalarının desteğini de arkamıza alarak yeni ürün kategorilerine yatırım yapıp ürün portföyünü genişletmeyi hedefliyoruz” diyen Özer Yıldırım ile Saytek’in yeni dönem hedeflerini ve iş planlarını konuştuk.

Saytek’i tanıyabilir miyiz?

2001’de sağlık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere yola çıktık. İlk alanımız daha çok ortopedi ve travma ürünlerine odaklıydı. Daha sonra omurga ve beyin cerrahisi tedavilerinde kullanılan teknolojileri Türk hekimlerinin kullanımına sunduk. Bir yandan sağlık teknolojilerinde derinleşip insan sağlığını iyileştirirken diğer yandan plastik geri dönüşümüne yönelerek çevre sağlığına katkı sunmayı hedefledik.

Kaç üretim tesisiniz var?

Düzce ve Ankara olmak üzere iki adet üretim tesisimiz bulunuyor. Düzce’de yer alan 16 bin 52 metrekare açık alan içinde yaklaşık 7 bin 200 m2 kapalı alana kurulu atık plastik geri dönüşüm üretim tesisimiz yer alıyor. 350 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirdiğimiz bu tesisimiz bugün yıllık 30 bin ton üretim kapasitesine erişti. Ankara’daki yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alana kurulu üretim tesisimizde ise solunum koruyucu ve medikal maske üretiyoruz. Maske üretim tesisimizin üretim kapasitesi 2024 yıl sonu itibarıyla 110 milyon adet olarak gerçekleşti.

Ayrıca Konya Kulu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kurulu tarafından şirketimize 24 bin 283,57 m2 alan tahsis edildi. Konya Kulu OSB’deki bu alanın mimari projesi tamamlandı. rPET levha ve gıda ambalajı üretimin planlandığı bu tesisin fizibilite raporu da hazırlandı. Bu yatırımın 2026’nın dördüncü çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

Ürünlerinizden bahsedebilir misiniz?

Geri dönüşüm sektöründe, Düzce Gümüşova OSB’deki geri dönüşüm üretim tesisinde atık plastiklerden rPET (Recycled Poly Etilen Tereftalat), rPE (Recycled Poly Etilen) ve rPP (Recycled Poly Propilen) gibi geri dönüştürülmüş plastik ürünler üretiyoruz. Geri dönüşüm üretim tesisimizin 2024 yıl sonu itibarıyla üretim kapasitesi 30 bin ton. Yılda yaklaşık bin 500 tır dolusu atık plastik geri dönüştürdüğümüzü söyleyebiliriz. Saytek olarak, geri dönüşüm tesisimizde ürettiğimiz rPE ve rPP ürünlerinin büyük kısmını yurt içinde satışa sunuyor, gıdaya temas edebilir geri dönüştürülmüş rPET flake üretimimizin yüzde 40’ını ihraç ediyoruz.

Sağlık sektöründe; omurga hastalıkları, beyin cerrahisi, ortopedi ve travma hastalıklarının tedavisinde kullanılan ağırlıklı olarak implantları, vidaları, protezleri ve plakları OEM (Orijinal Ürün Üreticisi) olarak ürettiriyor, kamu ve özel hastanelere doğrudan satışın yanı sıra bayiler aracılığıyla da söz konusu ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Buna ilave olarak, nöronavigasyon ve görüntüleme cihazlarını kamu ve özel hastanelerin hizmetine sunarak kullanım bedeli elde ediyoruz.

Ayrıca Ankara’daki üretim tesisinde nonwoven (dokumasız) polypropilen kumaşlardan cerrahi maskeler ve özel solunum koruyucu maskeler üretiyoruz. Takviye edici gıda alanında ise vitamin ve kolajenleri OEM olarak ürettirerek ağırlıklı olarak online pazar yerlerinde söz konusu ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz.

2024’ü ne kadar ciroyla tamamladınız? 2025 için hedefleriniz ve yatırım planlarınız neler?

2024 yıl sonu itibarıyla 1 milyar 527 milyon TL olan ciromuzun 948 milyon 571 bin TL’lik bölümü geri dönüşümden, 543 milyon 53 milyon TL’lik bölümü medikal, 31 milyon 16 milyon TL’lik bölümü de maske üretiminden geliyor. Özetle ciromuzun ağırlıklı bölümünü geri dönüşüm sektöründen elde ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde Konya Kulu OSB’deki yeni üretim tesisi ve GES yatırımımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca şirket satın almanın yanı sıra finansal borçluluğumuzu azaltmak ve sermaye yapımızı güçlendirmek hedeflerimiz arasında. 2025 ilk çeyrek verilerine baktığımızda projeksiyonlarımıza uygun olarak ilerliyoruz. Hasılatımızın, kârlılığımızın ve ihracatımızın arttığını söyleyebilirim.

Cironuzun ne kadarını ihracattan elde ediyorsunuz? İhracatta başlıca pazarlarınız hangileri?

1,5 milyar TL’lik toplam ciromuzun 1,4 milyar TL’lik bölümünü yurt içi satışlardan, 125,7 milyon TL’lik bölümünü yurt dışı satışlardan elde ediyoruz. Yurt dışı satışlarının toplam hasılat içindeki payı 2022 sonu itibarıyla yüzde 0,6, 2023 sonu itibarıyla yüzde 1,2 ve 2024 sonu itibarıyla yüzde 8,2 oldu. Bu verilerden de görüleceği üzere 2024’te özellikle yurt dışı pazarlardaki büyümemize bağlı olarak yurt dışı satışlarımızın toplam ciromuz içerisindeki ağırlığı arttı.

Ağırlıklı AB ülkelerine ihracat yapıyoruz. Önümüzdeki dönem gerek yurt içindeki satışları artırmak gerekse halen ihracat yaptığımız aralarında Romanya, Fransa, Slovakya, İspanya, İtalya, Litvanya, Portekiz, Slovenya, Avusturya, Almanya ve Letonya olmak üzere 15 ülkedeki pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca Avrupa’da ihracat yaptığımız ülke sayısını da artırmayı planlıyoruz.

Sağlık sektörüne nasıl katkılar sağlıyorsunuz?

Ankara’daki yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesiste, nonwoven (dokumasız) polypropilen kumaşlardan tıbbi malzemeler üretiliyor. Bu üretim hattı özellikle pandemi döneminde kritik rol oynamış, sonrasında da sağlık altyapısına katkı sunmaya devam ediyor. Fabrikamızın 2024 yılı sonu itibarıyla yıllık üretim kapasitesi 110 milyon adet. Bu tesis, bacasız ve su tüketimi olmayan yapısıyla karbon salımı açısından nötr özellik taşımakta; çevre dostu üretim anlayışıyla öne çıkıyor.

Sağlık sektöründeki faaliyetlerimizi ‘Saytekmed’ markasıyla büyüterek liderlik pozisyonumuzu pekiştiriyoruz. Ankara’daki üretim altyapımız, kamu ve özel hastanelere doğrudan tedarik yapılmasını mümkün kıldı. Saytek’in bu alandaki üretimi, yerli medikal ürün tedarik zincirini güçlendirme hedefiyle uyumlu. Bu yatırımlar hem Türkiye’nin sağlık sektöründeki yerlileşme sürecine katkı sağlıyor, hem de Ankara’nın sağlık teknolojileri alanındaki üretim gücünü artırıyor.

Gündemde yeni yatırımlar var mı?

Konya Kulu OSB’de bize tahsis edilen 24 bin metrekarelik alanda yeni bir tesis kuracağız. 400 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen bu tesisle rPET levha ve gıda ambalajı üretimi yapmayı planlıyoruz. Fizibilite çalışmaları tamamlandı. 2026’nın son çeyreğinde üretime geçmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımla hem üretim kapasitemizi artıracağız hem de ihracatta daha iddialı olacağız. Tesis kapasitesinin yılda 20 bin ton olacağını öngörüyoruz. Ayrıca 4 MW’lık GES yatırımını devreye almayı planlıyoruz.

Halka arz olmak Saytek’e neler kazandıracak?

Halka arz sürecimiz planladığımız şekilde ilerliyor. Halka arzla birlikte şirketimizin sadece sermayesi değil, şirketimize duyulan güven de artmış olacak. Yolumuza daha şeffaf ve kurumsal bir yapıyla devam edeceğiz. Finansal olarak sağlam bir temelimiz var. Bu süreç, Saytek’in hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada daha büyük adımlar atmasını sağlayacak.

Gelecek dönemde halka arzla birlikte sermaye piyasalarının desteğini de arkamıza alarak yeni ürün kategorilerine yatırım yapıp ürün portföyünü genişletmeyi hedefliyoruz. Özellikle kendi bünyemizde ürettiğimiz rPET Flake ürünlerini kullanarak levha ve gıda ambalajı ürünleri üretmeyi planlıyoruz. Buna ek olarak, büyük cerrahi operasyonların yerini alan minimal invaziv girişimler özellikle kanser alanında biyolojik materyallerle organların onarılması, teşhislerde yapay zekâ ve teknolojinin ön plana çıkarılması, radyolojik görüntülerin yapay zekâ ile yorumlanması konusunda çalışmalar yapan çeşitli üniversitelerle ve şirketlerle iş birlikleri yapmak istiyoruz. Böylece ürün kompozisyonunun ve AR-GE faaliyetlerinin geliştirilmesini hedefliyoruz.

‘Dört önemli stratejik hedefimiz bulunuyor’

“Ürün portföyümüzü genişletmek, üretim kapasitemizi artırmak, yurt dışı pazarlarda büyümek ve sürdürülebilirlik, dört önemli stratejik hedefimiz olarak sıralanıyor. Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinden biri olarak, faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda yatırımlarımıza devam edeceğiz. Aynı zamanda gerek iş birliği gerekse satın almalarla ülke ekonomimize katkımızı artıracağız.

Sağlık alanında ileriye dönük olarak biyomalzeme, yapay zekâ destekli görüntüleme ve minimal invaziv cerrahi teknolojiler gibi alanlara özellikle iş birliği ya da bir şirketin faaliyetleriyle birlikte satın alınması yoluyla yatırım planları yapıyoruz.”

‘Geri dönüşümde önde gelen üreticilerden biri olacağız”

‘ÜRETİM KAPASİTEMİZİ ARTIRACAĞIZ’ Gerçekleştireceğimiz yeni yatırımlarla üretim kapasitemizi artırmak en önemli stratejik hedeflerimizden biri. Özellikle karbon ayak izini azaltmak için yapılması planlanan sürdürülebilirlik yatırımları, AB ülkelerinden gelen talepler kapsamında önem kazandı. Bu kapsamda; geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren, halihazırda kurulu olan bir tesis veya şirketlerin tüm faaliyetleri ile satın alınması gündemimizde. Bu sayede üretim kapasitemizi artırarak geri dönüşüm sektöründe önde gelen üreticilerden biri olmayı planlıyoruz.

‘YURT DIŞINDA BÜYÜYECEĞİZ’ Ağırlıklı olarak AB ülkeleri olmak üzere yurt dışı pazarlarda sürdürülebilir büyüme stratejimiz kapsamında, toplam ciromuz içerisinde ihracatın payını artırmayı hedefliyoruz. Yurt dışı pazarlarda büyümenin; marka imajının güçlendirilmesi ve uluslararası pazarda rekabetçi bir konum elde etme hedefine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

‘ODAĞIMIZDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VAR’ En önemlisi yatırım konularımızdan biri de sürdürülebilirlik olacak. Çevresel etkilerimizi azaltıp kaynakları daha verimli kullanarak topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz.