‘Et alışverişinde yeni bir standart oluşturacağız’

1991’den bu yana Kahramankazan’da ticari faaliyetlerini yürüten Aygüler Ailesi tarafından 2019’da hizmet vermeye başlayan KazanEt AVM, Türkiye’nin ilk et alışveriş merkezi olma özelliğine sahip. Modern alışveriş anlayışını geleneksel kasap kültürüyle birleştirerek hijyenik, düzenli ve erişilebilir bir et ticareti ortamı yaratma ihtiyacından doğan KazanEt AVM’nin hedefi ise 20’den fazla kasabıyla, en taze ve güvenilir eti aracısız, taşımasız, doğrudan mezbahadan halka ulaştırmak.

Ekonomist’in 22 Haziran - 5 Temmuz 2025 tarihli sayısından

KazanEt AVM Yönetim Kurulu Başkanı Melike Aygüler, “Bugün KazanEt AVM sadece bir alışveriş merkezi değil; kaliteli etin güvenilir adresi olarak yüzde 100 yerli besi dana ve süt kuzularının helal kesim kaidelerine uygun kesildiği, geleneksel değerlerin modern ticaretle buluştuğu bir merkez olarak yoluna devam ediyor” diyor. Ankara başta olmak üzere birçok ilin et ihtiyacını karşıladıklarının, yenilikçi çözümler sunduklarının ve müşterilerine en güvenilir hizmeti sağlamak için sürekli geliştiklerinin altını çizen Melike Aygüler ile KazanEt AVM’nin yolculuğunu ve yeni dönem hedeflerini konuştuk.

Uzun yıllardır Kahramankazan’da ticaret ile ilgilenen Aygüler Ailesi’ni tanıyabilir miyiz?

Aygüler Ailesi olarak 1991’de üç kardeşin ortak girişimiyle kurulan şirketimiz, yıllar içinde istikrarlı bir şekilde büyüyerek sektördeki güçlü konumunu sağlamlaştırdı. Başlangıçta Ankara Kahramankazan’da ticari faaliyetlerimize adım attık ve bugün ikinci neslin de işimize aktif olarak katılımıyla kurumsal yapımızı daha da güçlendirdik.

İlk günkü vizyonumuzdan ödün vermeden, mezbahacılık, et alışveriş merkezi, ham deri ticareti ve yarı mamul deri ticareti alanlarında faaliyet göstererek müşterilerimize en yüksek kalite standartlarını sunmaya devam ediyoruz. Güvenilirlik, kalite ve sürdürülebilir büyüme ilkeleriyle hareket ediyor, sektördeki yenilikleri yakından takip ederek iş süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz.

Güçlü bir marka olma yolunda neyi farklı yaptınız ?

Firmamızın başarısının arkasındaki en güçlü unsur, aile değerlerimiz ile iş prensiplerimizi birleştirmemiz. İkinci neslin katılımı, modern yönetim anlayışımızı pekiştirirken şirketimizi geleceğe taşıma yolunda yeni fırsatlar yaratmamıza olanak sağlıyor. Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımız, iş ortaklarımıza sunduğumuz kaliteli hizmetlerle sektörümüzde güvenilir bir marka olmamızı sağladı.

Hedefimiz; faaliyet gösterdiğimiz alanlarda kaliteyi artırarak sektöre yön veren yenilikçi çözümler geliştirmek ve iş ortaklarımızla birlikte sürdürülebilir başarıya ulaşmak. Gücümüzü köklerimizden alıyor, deneyimimizi modern iş stratejileriyle birleştirerek her geçen gün daha sağlam adımlarla ilerliyoruz.

Türkiye’nin ilk et AVM’si projesi olan KazanEt AVM’nin ortaya çıkış ve kuruluş hikayesini öğrenebilir miyiz?

KazanEt AVM, Türkiye’nin ilk et alışveriş merkezi olarak, 2019’da Kahramankazan’da 20 bin m² alan üzerine kurulu, 10 bin m² kapalı alanda hizmet vermeye başladı. 20’den fazla kasabıyla, en taze ve güvenilir eti aracısız, taşımasız, doğrudan mezbahadan halka ulaştırmayı amaçlıyoruz.

Kahramankazan, Türkiye’de etiyle ünlü, köklü bir kasaplık geleneğine sahip bir bölge. Biz de bu geleneğe bağlı kalarak etin kancada karkas halinde satışını esas alıyoruz. Bu yöntem, müşterilerimizin etin parçalanmadan önceki halini doğrudan görmelerine olanak tanıyor ve hayvanın istediği bölümünden güvenle et alabilmelerini sağlıyor.

KazanEt AVM, modern alışveriş anlayışını geleneksel kasap kültürüyle birleştirerek hijyenik, düzenli ve erişilebilir bir et ticareti ortamı yaratma ihtiyacından doğdu. Ankara başta olmak üzere birçok ilin et ihtiyacını karşılıyor, kaliteyi artırmak, sektöre yön veren yenilikçi çözümler sunmak ve müşterilere en güvenilir hizmeti sağlamak ilkesiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Hizmete açıldığı Nisan 2019’dan bu yana KazanEt AVM nereden nereye geldi?

KazanEt AVM, Nisan 2019’da Türkiye’nin ilk et alışveriş merkezi olarak Kahramankazan’da hizmete açıldığında, sektörde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyordu. 20’den fazla kasabıyla doğrudan mezbahadan halka et sunma misyonuyla yola çıktık. Bugün geldiğimiz noktada, bu vizyonu daha da ileriye taşıyarak sektörde kalite, güven ve müşteri memnuniyeti odaklı bir marka haline geldik.

İlk günden itibaren geleneksel kasap kültürünü modern alışveriş anlayışıyla birleştirme hedefimiz doğrultusunda, hijyen standartlarını yükselttik, ürün çeşitliliğimizi artırdık ve müşteri deneyimini iyileştirdik.

Geçen yıllar içinde bölgesel bir marka olmaktan çıkıp ulusal çapta et ticaretinde önemli bir oyuncu haline geldik. Ankara başta olmak üzere birçok ilin et ihtiyacını karşılıyor, sektöre yön veren yenilikçi çözümler sunuyor ve müşterilerimize en güvenilir hizmeti sağlamak için sürekli gelişiyoruz.

Bugün KazanEt AVM sadece bir alışveriş merkezi değil; kaliteli etin güvenilir adresi olarak yüzde 100 yerli besi dana ve süt kuzularının helal kesim kaidelerine uygun kesildiği, geleneksel değerlerin modern ticaretle buluştuğu bir merkez olarak yoluna devam ediyor. Gelecekte de müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sektördeki lider konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz

KazanEt AVM Projesi Ankara’da nasıl bir ilgi gördü?

KazanEt AVM, Ankara’da açıldığı günden bu yana büyük ilgi gördü. Müşterilerimizden aldığımız geri dönüşler, doğrudan mezbahadan gelen taze etin, aracısız ve taşımasız şekilde sunulmasının büyük bir avantaj sağladığını gösteriyor.

Et alımında müşterilerimizin en çok dikkat ettiği noktalar arasında tazelik, hijyen, güvenilirlik, fiyat avantajı ve şeffaflık yer alıyor. KazanEt AVM’de, karkas etin kancada sunulması, müşterilerimize etin parçalanmadan önceki halini görme ve istediği bölgeden güvenle seçim yapma imkânı tanıyor. Ayrıca, işin ehli kasaplarımız, müşterilerimize en doğru yönlendirmeyi yaparak kaliteli ve bilinçli bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Bu modeli başka şehirlerde de hayata geçirme gibi planlarınız var mı?

Ankara’daki başarımız ve müşteri memnuniyeti, bu modeli başka şehirlerde de hayata geçirme konusunda bize güçlü bir motivasyon sağlıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinde et alışverişine yeni bir standart getirmek, geleneksel kasap kültürünü modern ticaret anlayışıyla buluşturmak ve müşterilerimize en güvenilir hizmeti sunmak hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Gelecekte bu konsepti genişleterek farklı şehirlerde de uygulamak ve et sektöründe kaliteyi daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

3-5 yıl gibi daha uzun vadede KazanEt AVM’yi nerede, hangi konumda görmek istiyorsunuz?

En taze ve güvenilir eti doğrudan mezbahadan halka ulaştırarak en uygun fiyatlarla ulaştırarak sağlıklı beslenmeyi destekliyoruz. Önümüzdeki 3-5 yıl içinde Türkiye’nin et sektöründe öncü ve referans noktası olmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda mevcut varlığımızı günün değişen ihtiyaçlarına göre güncellemek, hizmet ağımızı genişletmek, dijitalleşme ve lojistik altyapımızı güçlendirmek ve müşteri deneyimini daha da iyileştirmek temel stratejilerimiz arasında yer alıyor. Sürdürülebilir büyüme ilkemiz doğrultusunda, yerel üreticilerle iş birliklerini artırarak kaliteyi korumak, et alışverişinde güven ve şeffaflık standartlarını yükseltmek ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde KazanEt AVM modelini yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

‘ARACI VE TAŞIMA MALİYETİ YOK’

“KazanEt AVM, et sektöründe yenilikçi ve güvenilir alışveriş deneyimi sunarak fark yaratıyor. Her şeyden önce Kazan Et AVM’de dişil küçükbaş, büyükbaş ve ithal hayvan hiçbir kasabımız tarafında da satılmıyor. Mezbahamızda bölgenin meralarında yetişen süt kuzuları ve tosunları veteriner hekim kontrolü sonrasında kesiliyor. Kesilen hayvanlar; doğrudan mezbahamızdan ray sistemiyle satış alanımıza gelen karkas et olarak geliyor, aracı ve taşıma maliyetleri olmaksızın müşterilerimize en uygun fiyatlarla ulaştırılıyor. Bu sistem, gıda güvenliğini maksimum düzeyde korurken hızlı ve verimli bir tedarik süreci de sunuyor.”

‘MODERN TİCARET İLE GELENEKSEL KASAP KÜLTÜRÜNÜ BİRLEŞTİRDİK’

“Müşterilerimiz, etlerini doğrudan işin ehli kasaplardan, karkas halinde görerek satın alma olanağına sahip. Bu yaklaşım; şeffaflık, güven ve kalite odaklı hizmet anlayışımızın temel taşlarından biri. KazanEt AVM’de her müşteri, etin en doğal ve en taze haline ulaşırken uzman kasaplarımızın rehberliğinde ihtiyaçlarına en uygun seçimleri yapıyor. Sektörde modern ticaret ile geleneksel kasap kültürünü başarıyla birleştiren KazanEt AVM; hijyenik ortamı, doğrudan üreticiden tüketiciye ulaşan sistemi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla, Türkiye’de et alışverişine yeni bir standart getirmiş durumda.”

‘YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ’

“2025 ve 2026’da büyüme stratejilerimizi daha da güçlendirmeyi ve sektördeki lider konumumuzu pekiştirmeyi hedefliyoruz. Öncelikli hedeflerimiz arasında; mevcut operasyonlarımızı güçlendirerek genişletmek, hizmet kalitemizi artırmak ve müşteri deneyimini daha da iyileştirmek yer alıyor. Ankara’da yakaladığımız başarıyı, Türkiye’nin farklı bölgelerine taşıyarak et alışverişinde yeni bir standart oluşturmayı amaçlıyoruz.”

‘YEREL ÜRETİCİLERLE İŞ BİRLİKLERİNİ ARTIRACAĞIZ’

“Dijitalleşme ve teknoloji yatırımları ile müşterilerimize daha hızlı, daha güvenilir ve daha şeffaf bir alışveriş deneyimi sunmayı planlıyoruz. Online sipariş ve teslimat sistemleri, müşteri sadakat programları ve akıllı tedarik zinciri yönetimi gibi yenilikçi çözümler üzerinde de çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik ve kalite odaklı üretim süreçlerimizi geliştirmek, yerel üreticilerle iş birliklerini artırmak ve et sektöründe hijyen ve güvenilirlik standartlarını daha da yükseltmek önceliklerimiz arasında.”