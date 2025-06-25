Kuruyemişte 100 mağaza ve 7,2 milyar TL ciro hedefliyor

Temelleri 1970’li yıllarda Ankara’da atılan Tunçlar Holding, kurucusu Abdullah Tunç’un girişimiyle kuruyemiş toptancılığı alanında faaliyetlerine başlıyor. Mütevazı bir işletme olarak yola çıkan şirket, ilk yıllarında özellikle ay çekirdeği ve fındık gibi kuruyemişlerin toptan satışıyla sektörde adını duyuruyor.

Ekonomist’in 22 Haziran - 5 Temmuz 2025 tarihli sayısından

1995 yılı ise Tunçlar için bir dönüm noktası oluyor. ‘Çitlekçi’ markası ile kuruyemiş perakende zincirine adım atıyor. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında tüketicilere ulaşan Çitlekçi, sektöründe önemli bir konuma gelmiş durumda. 2000’li yıllarla birlikte holdingin büyüme stratejisini çeşitlendirerek yeni sektörlere yatırım yapmaya başladığını söyleyen Tunçlar Holding & Çitlekçi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, “2012 yılında Kırıkkale’de kurulan entegre ay çekirdeği işleme tesisi ile gıda alanındaki üretim kapasitesini artıran Tunçlar, saatte 60 ton işleme kapasitesine ulaşarak Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biri. Gıda sektöründeki bu güçlü varlığımızın yanı sıra inşaat, enerji ve turizm alanlarında da projeler hayata geçirdik. Özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarımız ve konut projelerimiz, sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi yansıtıyor” diyor.

Aile mirasının üçüncü kuşağını temsil eden Tunç, sorularımızı yanıtladı.

Bir aile şirketi olarak doğan Tunçlar Holding’te bugün kaçıncı kuşak görev yapıyor?

Holdingimiz bugün 3’üncü kuşak temsilcileriyle yönetiliyor. Kurucusunun değerlerini ve iş ahlakını ilke edinen genç ve dinamik ekibimiz, yenilikçi projelerle holdingin 45 yılı aşan başarı yolculuğunu geleceğe taşıyor. Köklü geçmişimiz, güçlü markalarımız ve farklı sektörlerdeki yatırımlarımız ile ülke ekonomisine değer katmaya ve sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmaya devam ediyoruz. Ben yönetim görevini 25 yaşında devraldım. Öz kaynaklara dayalı, kredisiz büyüme stratejisiyle öne çıkan Çitlekçi’yi bin metrekarelik konsept mağazalar, kavurma makineli üretim yapısı ve enerji verimliliğine dayalı bir modelle modern perakende anlayışına taşıdık.

Tunçlar Holding’in ana faaliyet alanı nedir?

Tunçlar Holding, köklü geçmişi ve güçlü kurumsal yapısı ile farklı sektörlerde geniş bir faaliyet yelpazesine sahip. Holdingin temel faaliyet alanlarının başında gıda ve kuruyemiş (Çitlekçi) geliyor. Holdingin kuruluşundan bu yana en güçlü olduğu alan gıda sektörü. ‘Çitlekçi’ markası ile kuruyemiş perakendesinde Türkiye genelinde yaygın bir mağaza ve bayi ağına sahip. Ayrıca Kırıkkale’deki entegre ay çekirdeği işleme tesisi ile yüksek hacimli üretim kapasitesine ulaşarak sektörde öncü konumunu sürdürüyor.

Üretim süreciniz hakkında bilgi verir misiniz?

Şirketin satın alma birimince tedarikçilerden tedarik edilen ham maddeler bünyemizde çalışan gıda mühendisleri tarafından tip, rutubet, yabancı madde, boylama ve hektolitre ölçümlerinin yapıldığı fiziki muayene sonucunda ürün kalitesi tespit ediliyor. Ürün kalite kriterlerini sağlayan hammaddeler iki ayrı ana depomuzda sevkiyat zamanına kadar muhafaza ediliyor. Ayçekirdeği ise sevkiyata hazırlanmadan önce silolardan elevatör taşıma sistemleri ile ikinci bir aşama olan sınıflandırma sürecine alınıyor. Bu sınıflandırma süreci daha önce ön elemeden geçirilmiş ve silolarda veya depoda muhafaza edilen ham maddelerin kalite spektlerine göre PLC skada sistemi ile komutlar ve yönlendirmeler verilerek yapılıyor. Tesisin, yapay zekaya sahip sortürk renk ayırma makinası ürünlerin renk, irilik ve çürük- kırık gibi ayırımı yaparak ürünleri paketlemeye ve sevk etmeye hazır hale getiriliyor.

Tesisleriniz nerede, ne kadarlık büyüklükte ve yıllık ne kadarlık üretim kapasitesine sahip?

Tedarik aksamalarının önlenmesi adına kendi fabrikalarımızı kurarak faaliyete geçirdik. Bu kapsamda, bulunduğumuz sektörde tonaj bakımından en fazla tüketilen ürün olan ay çekirdeğinin işlenme süreçlerinin yürütülebilmesi adına Kırıkkale tesisimiz özelinde Ar-Ge merkezi de kurduk. Bu tesis aracılığıyla ay çekirdeği tohumunun verimi artırılarak tohumun çiftçilere ulaştırılması, ardından ekilen tohumların hasadından sonra alım garantisi ile yerli çiftçiden alınarak işlenmesi, elenmesi, sınıflandırılması, paketlenmesi faaliyetlerinde bulunuyoruz. Toplamda 22 bin 831 metrekarelik alana sahip olan Kırıkkale tesisimizde, ay çekirdeğinin eleme, sınıflandırma ve boylama işlemleri sürdürülmekte olup, bu tesisin yıllık 45 bin 600 tonluk üretim kapasitesi bulunuyor. Kırıkkale tesisimize ek olarak toplamda 7 bin 500 metrekarelik alana sahip olan Kırıkkale fabrika şubesinden de ayçiçeği eleme faaliyetleri yürütülüyor. Şirketimiz işlemesini yapabildiği ay çekirdeği ürün gruplarının kendi mağazaları dışında aynı zamanda yurt içi ve yurt dışında da satış faaliyetlerini yürütebilecek üretim hacmine sahip.

Diğer iş kollarınızdan biri de inşaat ve gayrimenkul geliştirme…

Evet. Tunçlar Holding olarak inşaat sektöründe hem konut hem de ticari projeler geliştirerek modern ve güvenli yaşam alanları yaratıyoruz. En son projemiz Tunç Gold Yapı, yap-sat modeliyle hayata geçirilmiş ve büyük beğeni kazanmış durumda. Şehrin içinde, kalabalığın dışında eşsiz bir konumda yer alan Tunç Gold Yapı; Ankara’nın en merkezi bölgesi olan Yenimahalle’de, 25 bin 800 metrekare arsa üzerinde 9 bloktan oluşan, ulaşımı kolay, sessiz, konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Tunçlar Holding olarak, inşaat alanındaki faaliyetlerimize aktif olarak konut ve iş yeri proje geliştirmelerimiz ile devam ediyoruz. Kaliteli işçilik ve yenilikçi mimari anlayışı ile modern şehircilik vizyonunu yansıtan projeler hayata geçiriyoruz.

Enerji alanında ne gibi faaliyetleriniz söz konusu?

Sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda enerji sektöründe de önemli yatırımlar yapıyoruz. Özellikle güneş enerjisi santrali (GES) projeleri ile yenilenebilir enerji üretimine katkı sağlıyor ve çevre dostu uygulamaları destekliyoruz.

Tunçlar Holding çatısı altındaki şirketlerden Tunç Park Otoyol hakkında neler söylemek istersiniz?

Tunç Park Otoyol modern ve konforlu dinlenme tesislerimizle kara yolu ulaşımına değer katıyoruz. Ankara–Konya yolu üzerinde Ankara çıkışında konumlanan tesisimiz; sürücülere ve yolculara güvenli, rahat ve kaliteli bir mola imkânı sunuyor. Bunun yanı sıra Ankara–Samsun ve Samsun–Ankara yolları üzerinde yer alan Tunç Park tesisleri de bölgenin en çok tercih edilen durakları arasında yer alıyor. Yolculukları keyifli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyoruz. İstanbul–Ankara yolu üzerindeki Tunç Park Tesisi ise bölgedeki stratejik konumu, geniş hizmet alanları ve kalite standartlarıyla her gün binlerce yolcuya hizmet veriyor

5 YILLIK BÜYÜME HEDEFLERİ NELER?

“Çitlekçi olarak, önümüzdeki 5 yıllık dönemde hızlı ve istikrarlı bir büyüme hedefliyoruz. Bu kapsamda 50 milyon dolarlık yeni mağaza yatırımı planlanırken, mağaza sayısının 100’e çıkarılması hedefleniyor. Bugün bin 70 kişiye istihdam sağlayan Çitlekçi, 2025 yılında bu sayıyı yüzde 20 artırarak istihdam gücünü daha da büyütmeyi amaçlıyor. 2024 yılında elde ettiği 4,3 milyar TL ciroyu, 2025 yılında 7,2 milyar TL’ye ulaştırmayı hedefleyen Çitlekçi, hem Türkiye genelinde hem de uluslararası pazarlarda güçlü bir marka olarak büyümesini sürdürmeye kararlı. Çitlekçi, yatırımlarını ve istihdamını artırırken, müşteri memnuniyetini ve kalite standartlarını her zaman en üst seviyede tutmaya devam edecek.”

‘30’UNCU YILIMIZA ÖZEL 30 TOGG KAMPANYASI DÜZENLEDİK’

“Çitlekçi, sadece lezzetli kuruyemişleriyle değil, aynı zamanda fark yaratan kampanyalarıyla da adından söz ettiriyor. Markamızın 30’uncu yılına özel düzenlediğimiz ‘30’uncu Yıla 30 TOGG’ kampanyası, bunun en güzel örneklerinden biri. 3 Şubat – 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşen kampanyada, mağazalar ve internet sitemiz üzerinden yapılan her 500 TL’lik alışveriş için bir çekiliş hakkı sunuldu. Türkiye genelinden rekor düzeyde katılım sağlanan kampanya hem müşteri sadakatini pekiştirdi hem de büyük heyecan yarattı. 13 Haziran 2025’te noter ve Milli Piyango İdaresi gözetiminde gerçekleştirilen çekilişle toplam 30 talihli, yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG’un sahibi oldu.”