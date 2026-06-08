Efor Holding finans sektörüne adım atıyor

Uzun süredir TMSF kontrolünde bulunan Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin satış ihalesine katılan ve ihale süreci lehine sonuçlanan Efor Holding’e, bankanın devrine ilişkin Rekabet Kurulu tarafından izin verildi. Satın alma sürecinin kesinleşmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) değerlendirmesi ile ilgili yasal prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olacak. Söz konusu süreçlerin tamamlanmasının ardından Efor Holding’in finans sektöründeki faaliyetlerine Bank Pozitif üzerinden başlaması hedefleniyor.

Finans sektörüne yönelik stratejik adım

İçecek, tarım, madencilik, enerji ve gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteren Efor Holding, Bank Pozitif sürecini faaliyet alanlarını çeşitlendirme ve uzun vadeli büyüme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor.

Finans sektörünü uzun vadeli büyüme alanlarından biri olarak konumlandıran Efor Holding, köklü geçmişi, yatırım bankası niteliği ve uluslararası bağlantı ağıyla Bank Pozitif’in devralınmasına yönelik süreçte önemli bir eşiği geride bıraktı. Rekabet Kurulu izninin ardından süreç, BDDK başta olmak üzere ilgili kamu kurumlarının değerlendirmeleri ve yasal prosedürlerin tamamlanmasıyla devam edecek.