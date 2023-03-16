Eti, yeni bir global organizasyona geçiyor

Eti, uluslararası varlığını daha da güçlendirmek amacıyla yeni bir global organizasyona geçiyor. Bu kapsamda 2017’den bu yana Avrupa merkezli Eti International birimine liderlik eden Stephane Batoux, 1 Mart 2023 itibarı ile Eti Global CEO’su olarak atandı.

Eylül 2021’den bu yana Türkiye’deki satış örgütüne liderlik eden Ercan Öz ise, 1 Mart 2023 itibarı ile Eti Türkiye coğrafi biriminin CEO’su oldu. Öz aynı zamanda Eti Gıda Genel Müdürü olarak görev yapacak.

2011 yılından bu yana Eti İcra Kurulu Başkanı olan Hakan Polatoğlu da Eti Gıda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürecek.