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Fitch, 8 Türk şirketin notunu yükseltti

Fitch Ratings, 8 Türk şirketin döviz cinsi kredi notunu yükselttiğini duyurdu.

20 Mart 2024 | 09:32
Fitch, 8 Türk şirketin notunu yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu B+ seviyesine yükseltmesinin ardından, 8 Türk şirketin döviz cinsi kredi notlarını da yükseltti. 

Fitch’in sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Arçelik AŞ, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Türk Telekom, Turkcell, Şişecam, Ülker notu yükseltilen Türk şirketler.

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