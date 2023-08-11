Şirketin açıkladığı 2023 ilk yarı bilançosuna göre, ilk 6 ayda şirketin gelirleri yıllık bazda yüzde 3,1 artarak 310,9 milyar yuana (42,98 milyar dolar) çıkarken karlılığı da yüzde 15 yükseldi.

ABD'nin 2019'da "ulusal güvenlik" gerekçesiyle kendi şirketleri hakkında Huawei'e ihracat yasağı getirmesi ve ABD öncülüğünde çok sayıda ülkenin şirketin 5G telekomünikasyon altyapısı kurmasını yasaklamasının ardından Huawei'nin gelirleri, 2021'de yıllık yüzde 29,4, 2022'de yüzde 5,9 azaldı.

Şirket, gelirleri azalmasına rağmen son iki yılda net karlılığını korudu, 2021'de yıllık yüzde 9,8, 2022'de yüzde 5 kar açıkladı.

Toplam gelirdeki artışta şirketin akıllı işletim sistemi ve kullandığı çipler dolayısıyla ABD'nin ihracat yasaklarından etkilenen akıllı telefon satışlarındaki toparlanma etkili oldu.

Uluslararası piyasa araştırma şirketi IDC'nin verilerine göre, akıllı telefon satışları ikinci çeyrekte dünya genelinde yüzde 7,8, Çin'de yüzde 1,2 gerilerken Huawei'in satışları ise yaklaşık yüzde 76 artış kaydetti.

Artışta Huawei'in üst segment telefonları P60 ve katlanabilir özellikteki Mate X3 model akıllı telefonlarının satış başarısının yanında Android işletim sisteminin kullanımının yasaklanmasının ardından şirketin kendi geliştirdiği HarmonyOS işletim sisteminin yaygınlaşması etkili oldu.

Huawei, bu sayede Çin'in ilk 5 akıllı telefon üreticisi arasına yeniden girdi. Şirket, ABD'nin ihracat yasakları öncesinde kısa süreliğine Güney Koreli şirket Samsung'u geride bırakarak dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi haline gelmişti.

Akıllı telefon üretiminin dahil olduğu tüketici teknolojileri biriminin gelirleri yüzde 2,2 artışla 103,5 milyar yuana (14,31 milyar dolar) çıktı, bu tutar şirketin toplam gelirinin yaklaşık üçte birini oluşturdu.

Telekomünikasyon altyapısını içeren bilgi ve iletişim teknolojileri birimi 167,2 milyar yuan (23,11 milyar dolar) gelirle ilk yarıda şirketin en fazla gelir getiren iş kolu olurken bulut bilişim birimi 24,1 milyar yuan (3,33 milyar dolar), dijital iş çözümleri birimi 24,2 milyar yuan (3,35 milyar dolar) ve akıllı otomotiv çözümleri birimi 1 milyar yuan (140 milyon dolar) gelir elde etti.