İhracat çalışmalarına pandemi sürecinde ağırlık veren Tarko Kozmetik, bu yıl ihracat ağına Tunus’u da ekledi. Tunus’ta Lionesse ve Hydra markalarının ihracatına başladı.

Karaköy’de Fransız Le Galion parfümlerinin üretimi ile 1946’da faaliyete başlayan Tarko Kozmetik, gözünü yeni ihracat pazarlarına dikti. 2020 yılında Mattel ile Barbie koleksiyonu için anlaşan Tarko Kozmetik, Lionesse markası altında Barbie makyaj aksesuarı oluşturdu. 2021 senesinde ise Barbie’nin Türkiye lisans haklarına ek olarak Bosna Hersek haklarını ekledi. Ayrıca üç önemli yerel zincirle gerçekleştirdiği anlaşmalar ile birlikte Tarko Kozmetik, Balkanlar’daki ihracat hızını arttırmayı hedefliyor.

Tarko Kozmetik Satış ve İş Geliştirme Yöneticisi Lara Eram, 30 yıldır ihracat yaptıklarını ve Gürcistan, Filistin, Kuveyt, Polonya ve Vietnam’da etkin olduklarını belirtti. Öte yandan ihracat çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve 2021 yılında ihracat ağına Tunus’u da eklediklerini açıkladı. Ulusal bir market zinciriyle anlaşma yaptıklarını sözlerine ekleyen Eram, Lionesse ve Hydra markalarının ihracatına başladığını duyurdu.

“Kozmetikte ilk akla gelen ülke Türkiye olacak

Balkanlarda ve Kuzey Afrika’da eklenen bu yeni ülkelerin stratejik bir konumu olduğunu belirten Eram; “Bu iki ülkede gerçekleşecek satış ve reklam faaliyetleri ile birlikte tüm bölgeye yayılarak pazar hâkimiyeti kurmayı hedefliyoruz” dedi.

Ayrıca, Tarko, Kozmetik sektöründe Çin’in öncü güç olma algısının kırılmasını ve ilk akla gelen ülkenin Türkiye olmasına katkı sağlamayı hedeflediğinin belirten Eram, bu konuda ihracat birliklerinin de desteği ile ileri ki yıllarda kozmetik ve kişisel bakımın üretim ve ihracat eksenin ülkemize kayması birçok avantaj sağlayacağının altını çizdi.