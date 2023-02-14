İsdemir'de üretime ara verildi

İskenderun Demir Çelik A.Ş.'den (İsdemir) KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Şirketimiz İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.'de durum tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Çalışmalar tamamlanıncaya kadar üretime ara verilmiş olup, konuya ilişkin gelişmeler ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Depremden etkilenen tüm çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz."

