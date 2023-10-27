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Koleksiyon Mobilya’dan üst düzey atama

Sektörün önde gelen firmalarında 20 yılı aşkın deneyime sahip Baran Engür, Koleksiyon Mobilya’da CEO olarak göreve başladı.

27 Ekim 2023 | 16:27
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Koleksiyon Mobilya’dan üst düzey atama

Koleksiyon Mobilya iş hayatının deneyimli ismi Baran Engür’ü CEO olarak atadığını duyurdu. Baran Engür, şirketin stratejik hedeflerine ulaşmasına önemli katkılarda bulunacak.

Baran Engür, lise eğitimini 1996 yılında TED Ankara Kolejinde tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Kariyerine EY (Ernst & Young) Yönetim Danışmanlığı şirketinin İstanbul ofisinde başlayan Sn. ENGÜR, 2003 - 2020 yılları arasında danışmanlık hizmetlerinden sorumlu şirket ortağı olarak PwC'nin İstanbul, Londra ve Dubai ofislerinde çalıştı. 

2020 - 2023 yılları arasında finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren Hollanda merkezli Trive Financial Holding BVde İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu üyesi olarak çeşitli görevlerde bulunan Engür, bu dört senelik yaklaşık dönemde Holding'in stratejik dönüşüm, büyüme, kurumsal yönetim ve yeniden yapılandırılma süreçlerine liderlik etti. 

 

 

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