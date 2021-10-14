Gelişen sanayide tüketimi çok olan kaynak sarf malzemesi gaz altı kaynak tellerini üreten Konyalı Orweld, pandemi nedeniyle dünya pazarlarında oluşan fırsatları değerlendirme amacıyla yeni yatırıma soyundu. Üretimin ve ürün çeşitliliğini artıracak olan şirket, ihracata ağrılık verecek. Bu yıl 100 milyon TL ciro hedeflerini belirten Orweld Kaynak Telleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Oral, “Yeni yatırımının etkisiyle 2022’de yüzde 20’lik ciro artışı bekliyoruz” diyor.

Anadolu’da önemli üretimlere imza atan pek çok gizli kahraman var. Unormak Değirmen Makineleri olarak makine sektöründe 35 yıllık bir tecrübeye sahip olan Mustafa Oral’ın 2019 yılında Konya’da kurduğu Orweld Kaynak Telleri de o şirketlerden biri. Gelişen sanayide tüketimi çok olan kaynak sarf malzemesi gaz altı kaynak tellerini Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki toplam 10 bin metrekarelik tesisinde üreten Oral, faaliyet alanıyla savunma sanayinden otomotive, çelik yapılara, demiryollarından tarım makinelerine kadar pek çok sektöre hitap ediyor. Şirket, müşterilerinin taleplerini karşılamak ve ürün çeşitliliğini artırmak için yeni yatırımlar da planlıyor.

Bu yıl 100 milyon TL ciro hedeflediklerini ifade eden Orweld Kaynak Telleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Oral, 2022 yılında ise yüzde 20’lik büyüme beklediklerini söylüyor. Oral, “Genç ve uzman AR-GE ekibimiz ile ürün geliştirme faaliyetlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Her yıl ciromuzun yüzde 6 gibi Türkiye ortalamasının üzerinde bir oranı AR-GE çalışmalarımıza ayırıyoruz” diyor.

YENİ TESİS YATIRIMI

Şirket yılda 8500 tonluk gazaltı teli üretiyor, bunun yanında tozaltı teli üretimi de yaptıklarını belirten Oral, yeni devreye alacakları teknolojik makine yatırımlarının etkisiyle yılsonunda üretimlerinin 12 bin tona çıkacağını belirtiyor. 2022 yılının 2’inci çeyreğinde Konya 5’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde 20 bin metrekarelik yeni bir üretim tesisini devreye almayı planladıklarını söyleyen Oral, şöyle devam ediyor:

“Yeni üretim tesisimizin faaliyete geçmesiyle birlikte özlü tel, elektrod, tozaltı teli, tozu, tic teli üretiminin yanı sıra gazaltı kaynak telindeki kapasitemizi de artıracağız.”

İHRACATTA HEDEFİ

Bu yıl ihracata başladıklarından da bahseden Oral, “Bugün beş ülkeye ihracatımız var. Ancak önümüzdeki yıl ihracat tarafında büyüme hedefliyoruz. Şu anda üretimimizin yüzde 20’lik kısmını ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu oranı yüzde 60’a çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.

Yurtiçinde temsilcilikleri ve bayileri ile tüketicilerin talep ve istekleri doğrultusunda üretim yapmaya devam eden Orweld Kaynak Telleri, Türkiye’de kaynak telleri üreticileri içerisinde ilk 3’te yer almayı hedefliyor. Dünyada ise Ortadoğu ve Körfez ülkeleri, Balkanlar, Rusya, Doğu Avrupa ülkeleri ile İngiltere ve ABD pazarlarına girmeyi planladıklarını dile getiren Oral, “ Bu pazarlarda da aynı bakış açısıyla temsilcilikler ve bayiler oluşturarak yerli ve milli olan markamızı bir çok ülkeye ulaştırmayı ve Orweld’in marka bilinirliğini artırmayı hedefliyoruz” diye ekliyor.

TÜRKİYE’DE İLK ÜÇ

Türkiye’de ve dünyada metal sanayi de kaynak sarf malzemeleri ve ekipmanları devamlı artarak, gelişerek büyüyen bir sektör. Bu alanda Avrupa’daki üreticilerden birçoğu Çin ve Uzakdoğu ülkelerinin üretime başlaması ile birlikte rekabetin artmasına bağlı olarak üretimini durdurdu. Bazılarında da karlılık oranları yüksek ürünlere doğru yönelme oldu. Türkiye’nin dünyada gazaltı kaynak teli üretiminde ilk beşte yer aldığını ifade eden Oral, “Türkiye’de yerli ve yabancı ortaklı yedi firma bu alanda faaliyet gösteriyor. Sektörde, ilk üçte yer almayı hedefliyoruz” diyor.

Faaliyet gösterdikleri alanda pandemi nedeniyle Türkiye’nin avantajlı bir duruma geçtiğinin de altını çizen Oral, gelişmeleri şöyle anlatıyor: “Sektörde başta Çin olmak üzere bir çok ülke pandemi sürecinde üretime ara vermek zorunda kaldı. Bu Türkiye için fırsat oldu. Kaynak sektörü ve diğer sektörler için avantaj oldu. Orweld markamızı dünya pazarına tanıtma fırsatı sağladı.”