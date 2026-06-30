L’Oréal Türkiye'den "Yurttaşlık Günü” etkinliği

L’Oréal Türkiye, her yıl düzenlediği 'Yurttaşlık Günü' kapsamında toplumsal ve çevresel etki yaratmaya devam ediyor. Şirket, çalışanlarının gönüllülük gücüyle faaliyet gösterdiği toplumlara değer katarken, bu yılki projelerini çok özel bir dönüşüm hikayesi üzerine kurdu.

Bu yıl; L'Oréal Türkiye, kullanılmayan dekor malzemelerini ileri dönüştürerek, çalışanların emeğiyle 1000 farklı yaşama dokunan fayda yarattı. Çalışanların bir iş gününü gönüllülüğe ayırdığı etkinlik kapsamında; biyoçeşitlilik için 200 adet arı oteli, eğitim için 250 adet kitaplık ve hayvan refahı için 550 adet kedi evi hazırlandı. Üretilen tüm bu tasarımlar, farklı toplumsal ve çevresel ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde ilgili sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Türkiye’nin çeşitli bölgelerine ulaştırılacak.

L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Vanya Panayotova günün önemini şu sözlerle aktardı:

“L’Oréal’de sürdürülebilirliği yalnızca çevresel etkimizi azaltmaya yönelik bir sorumluluk olarak görmüyor, toplumla birlikte ortak değer yaratma yaklaşımımızın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz. Her yıl gerçekleştirdiğimiz Yurttaşlık Günü; çalışanlarımızın zaman ve enerjilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine olanak tanıyan çok özel bir gün. Bu yılın bizim için özel bir anlamı daha var… Geçtiğimiz ay Türkiye’deki 40. yılımızı kutladığımız etkinliğimiz için oluşturduğumuz deneyim alanlarından arta kalan malzemeleri ileri dönüşüm yaklaşımıyla yeniden değerlendirerek arı otelleri, kitaplıklar ve kedi evleri ürettik. Çalışanlarımızın elleriyle şekillenen bu malzemeler, çevre, eğitim ve hayvan refahı alanlarında somut birer faydaya dönüştü. Kullanım ömrünü tamamlamış materyalleri yeniden hayata kazandırırken, paydaşlarımızla birlikte daha kapsayıcı, dayanıklı ve yaşanabilir bir gelecek için olumlu etkimizi büyütmeye devam edeceğiz.”