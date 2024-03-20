Mavi CEO'su milyar dolarlık şirket olma yolunda yeni büyüme stratejisini açıkladı

Mavi, 2023 verilerini ve büyüme stratejilerini düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Mavi'nin, enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş 1 Şubat 2023-31 Ocak 2024 dönemini kapsayan yıl sonu finansal sonuçlarına göre, konsolide gelirleri bir önceki yıla göre yüzde 25 artışla 26 milyar 293 milyon liraya, net karı ise 1 milyar 757 milyon liraya ulaştı.

2023'ü 4 milyar 959 milyon lira FAVÖK ile tamamlayan şirketin FAVÖK marjı yüzde 18,9 oldu. Mavi, faaliyetlerinden nakit yaratmayı sürdürerek net nakit pozisyonunu da 3 milyar 662 milyon liraya taşıdı.

Şirket üçüncü çeyrek sonundaki göstergeler ışığında büyüme hedefini yıl sonu için yüzde 85 üstü büyüme olarak yukarı yönlü revize etmişti. Şirket,TMS 29 enflasyon muhasebesi düzeltmeleri öncesi verilerine göre bu hedefi aşarak konsolide gelirlerinde önceki yıla göre yüzde 91 büyüme elde etti.

"Dinamik, genç ve aktif bir şirket olarak kalmak istiyoruz"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz, Mavi'nin bu sene 800 milyon doların üzerinde cirosu olduğunu söyledi.

Yavuz, dinamik, genç ve aktif bir şirket olarak kalmak istediklerini vurgulayarak, "Takım lideri olarak arkadaşlarımla birbirimize sözümüz var. Hantallaşmak ve yavaşlamak istemiyoruz. Bu sene de büyüdük demeden, azimle, yeni müşteri coşkusuyla, yeni perakende noktalar açarak, yeni müşteriler kazanarak, en güzel ürünleri sunarak yine bir büyüme senesine hazırlandık." diye konuştu.

Hedeflerinin Mavi'nin büyüme potansiyellerini açığa çıkarmak ve moda markaları ile birlikte şampiyonlar liginde yer almak olduğunu ifade eden Yavuz, Mavi NEXT stratejisinin temelini, mükemmellik tutkusu, büyüme odaklılığı, sürdürülebilir kültür ve ekosistemin oluşturduğunu dile getirdi.

Yavuz, 2023'te 1,3 milyon müşteri kazandıkları bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Bu bize büyük bir moral oldu. Beklentinin yüzde 30 kadar üzerinde bir taraftar kitlesini aramıza koyduk. Şu anda 7 milyona yakın alışveriş yapan güçlü bir kitlemiz var. 5,7 milyona yakın cep telefonlarına indirilmiş dükkanımız var. Bu seneye de başlarken mevcut mağazaları açmanın, metrekareleri büyütmenin ötesinde bu müşteri kitlemizi nasıl daha mutlu edebiliriz? Mevcut aldıkları ürünlerin dışında yeni ürün kategorileriyle nasıl tanıştırabiliriz? Onların bize gelme frekansını nasıl yukarı çekebiliriz? Bu anlamda dersimizi çalışıyoruz."

"Made in Turkiye" algısının önümüzdeki dönemde de önemli olacağının altını çizen Yavuz, "Mavi olarak neyi üretebiliyorsak Türkiye'de üretmeyi tercih ediyoruz. Mavi diye bir markanın Türkiye'den çıkmış olması tesadüf değil. Çünkü ekosistemi çok güçlü. Ayrıca, rahat giyim anlamında da büyük bir ekosistemde. Çok kaliteli üreticilerle yolculuğumuzu yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yeni mağaza konsepti ve deneyimlere yatırım yapacağız"

Cüneyt Yavuz, perakende başta olmak üzere online, yeni lojistik sistemleri ve teknolojiye yatırım yapacaklarını belirtti.

Yavuz, "Milyar dolarlık şirkete ve 100 milyon adet ürün satışına koşan Mavi için, moda markası olmak yetmiyor, veri şirketi olmak gerekiyor. Güçlü markası, müşteriyle yarattığı güvenin ötesinde, Mavi'de arkada çok zeki bir makine çalışıyor. Mavi'nin sihri veriden müşterinin kalbine giden yolda saklı. Hızlı, verimli ve daha akıllı sistemlerle, daha yüksek kapasiteleri taşıyacak, yeni jenerasyon bir ekosistem oluşturuyoruz." şeklinde konuştu.

2023'te perakendede toplam 175 bin metrekareye ulaştıklarını, perakendenin en güçlü kasları olduğunu aktaran Yavuz "Türkiye'de hazır giyim perakendesinin büyümeye devam edeceğini düşünüyor, yatırım kararlarımızı buna göre şekillendiriyoruz. 15 yeni mağaza açacak ve mevcut mağazalarımızın 10 tanesini büyüteceğiz. Yeni mağaza konsepti ve deneyimlere yatırım yapacağız." dedi.

Yavuz, CDP'nin (Carbon Disclosure Project-Karbon Saydamlık Projesi) Global A listesine çift A notuyla giren ilk ve tek Türk hazır giyim şirketi olduğunun altını çizerek, "Bu yetmez diyoruz. Her sene başlarken daha ne yapabiliriz yatırımlarımız artacak sürdürülebilirlik konusunda, daha iyi bir dünyanın mümkün olduğunu, bunun hem bir sorumluluk olarak doğru olduğunu hem de bir iş planı olarak mecbur olduğumuzu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yavuz, yapay zekanın ilerleyişi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) alanında yatırımlarına ilişkin şunları söyledi:

"Şimdi eldeki veriyle geçmiş tüketici davranışlarını makineye vererek bu müşterinin davranış tipini geleceğe doğru öngörebilmek, varsayabilmek aşamasına geldik. Dolayısıyla veri de zaten siz bunları doğru düzgün yönetirseniz, milyar dolarlık şirkete doğru gidersiniz diyor. İkisini bir araya koyup, veri zekasıyla insan zekasını birleştirip, biz de işimizi en iyi şekilde yapıp büyümeye devam etmek istiyoruz."