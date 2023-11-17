MEB ve Komili zeytinin geleceği için iş birliği yaptı

Komili, ‘Kuşaklar Boyu Yaşasın Diye’ çatısı yürüttüğü sürdürülebilirlik projelerinde bir yenisini daha ekledi. Millî Eğitim Bakanlığı’yla yapılan iş birliği kapsamında erken yaştan itibaren çocukların Anadolu kültürünün ayrılmaz parçası olan zeytin ağacı, zeytinyağı ve yarattığı kültür ile tanıştırılması hedefleniyor. Komili iş birliği “Köklerimizdeki bilgiyi geleceğe aktarıyoruz” söylemi ile pek çok farklı yenilikçi uygulama ve çalışmayı kapsıyor. Zeytin ve zeytin ağacı çevresinde gelişen kültürel mirası çocuklarla buluşturmak için Millî Eğitim Bakanlığı ve Komili’nin imzaladığı protokol çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmalar içerisinde pek çok başlık bulunuyor. Bu kapsamda hem basılı hem de Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden öğrencilerle buluşacak olan, yardımcı kaynak kitapları ve okul öncesi hikâye kitapları, ilk ve orta dereceli okullarda öğrenci kulüplerinin kurulmasının yanı sıra Ayvalık Mutlu Köy Yaşam Merkezi’nin hayata geçirilmesi ve eğitim programlarının iş birliği içerinde oluşturulması yer alıyor.

MUTLU KÖY YAŞAM MERKEZİ

Kullanılmayan köy okulu binalarının, anaokulu, ilkokul ve halk eğitim merkezlerine dönüştürülmesine yönelik olarak Millî Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen Köy Yaşam Merkezleri projesi örneklerinden biri olan Ayvalık Mutlu Köy Yaşam Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. KBGA projesinin bileşenlerinden olan ve mart ayından bu yana hizmet veren Mutlu Köy Yaşam Merkezi yerleşkesinde proje lansmanı gerçekleştirildi. Ayvalık Mutlu Köy Yaşam Merkezi’nde; tiyatro, yaratıcı drama, resim, geri dönüşüm konulu atölyeler, müzik ve sanat atölyeleri, arkeoloji ve doğa temalı birçok eğitimin yanı sıra zeytin kültürü ve zeytinyağı tadımı gibi hem çocuklara hem de yetişkinlere özel eğitimler veriliyor. Merkezde gerçekleştirilen film gösterimleri, söyleşiler, sergiler ve performanslarla Mutlu Köy’de 7’den 70’e herkesin bir arada olacağı bir kültür ortamının yaratılması amaçlanıyor.

FARKLI PROJELER DE VAR

Bunge Gıda’nın zeytin ve zeytinyağının sürdürülebilirliğine ilişkin farklı projeleri de var. Bu kapsamda Türkiye ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında gerçekleştirilen iş birliği ile EBRD sponsorluğunda Ayvalık’ta geçtiğimiz haziran ayında açılan Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü; Ayvalık ve çevresinde yaşayan ve bu eğitimlerden faydalanmak isteyen kadınlara eğitim veriyor. Şirket, kadim zeytin ağaçlarının sürdürülebilirliği ve geleceği için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte Anıt Ağaçlarla ilgili sosyal sorumluluk projesini üniversitelerin saygın bilim ekiplerinin katkılarıyla 2018 yılından beri sürdürüyor. Balıkesir Ayvalık’ta başlayıp Manisa’da devam eden proje kapsamında bugüne kadar 25 milyonun üzerinde anıt zeytin ağacı tarandı. Toplamda 310 adet anıtsal ve korunmaya değer zeytin ağacı tespit edildi, haritalandırıldı, tescil edildi ve bilimsel raporu hazırlandı.



