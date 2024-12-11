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Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde kasımda en yüksek aylık reel getiri yüzde 2,35 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

11 Aralık 2024 | 02:49
Kasımda en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bir süre önce kasım ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, kasımda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,95, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,35 oranlarıyla BIST 100 endeksinde görüldü.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 2,68, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,77 yatırımcısına reel getiri sağlarken dolar yüzde 0,04, külçe altın yüzde 0,63 ve avro yüzde 2,66 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yatırımcısına yüzde 1,1 reel getiri sağlarken DİBS yüzde 0,78, dolar yüzde 1,58, külçe altın yüzde 2,16 ve avro yüzde 4,17 kayba yol açtı.

Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,03 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,87, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.

6 aylık değerlendirmeye göre, külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,59, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,86 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 18,34, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,85 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.

- Yıllıkta en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 27,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,11 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 3,85 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken DİBS yüzde 2,62, dolar yüzde 7,18, avro yüzde 8,69 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 8,59, DİBS yüzde 14,28, dolar yüzde 18,3, avro yüzde 19,63 ve BIST 100 endeksi yüzde 19,72 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

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