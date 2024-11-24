Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri

Donald Trump’ın ikinci kez ABD Başkanı seçilmesi ile birlikte piyasalarda yeni dengelerin nasıl oluşacağı soruları yanıt arıyor. Bu süreçte portföylerde değişiklik için yıl sonu hesapları yapılıyor. Önümüzdeki dönemde portföylerini yeniden oluşturmak isteyen yatırımcılara rehber olabilmesi için uzmanlara yatırım araçlarına dair beklentilerini ve yatırım önerilerini sorduk.

Gözde Yeniova Saylak / [email protected]

Ceren Oral /[email protected]

Piyasalar, yılın sonuna doğru küresel ve yerel dinamikler çerçevesinde yön bulma arayışına girerken, özellikle merkez bankalarının para politikası uygulamaları, enflasyondaki gidişat ve jeopolitik riskler etkili olmayı sürdürüyor. Yurt dışında ABD seçimleri yakın zamanda piyasalar tarafından önemli bir yol ayrımı olarak görülüyordu. Donald Trump’ın ikinci kez başkan seçilmesi ile birlikte ise piyasalarda dalgalanma arttı.

Önümüzdeki süreçte global piyasaların nasıl bir denge bulacağı tartışılırken yatırımcılar da portföylerde değişim için hesap yapıyor. Biz de bu süreçte yatırımcılara rehber olabilmesi için uzmanlara yatırım araçlarına dair beklentilerini ve yatırım önerilerini sorduk. Aracı kurumların çoğunluğu hisse ve TL mevduat önerirken onu altın ve tahvil bono izliyor. Dolar ve Euro önerileri ise epey geride kalıyor.

9 aracı kurumun yıl sonuna kadar portföy önerileri, yıl sonu için BIST 100 endeks tahminleri, yıl sonu için altın ve dolar tahminleri Ekonomist'in yeni sayısında.