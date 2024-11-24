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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri

Önümüzdeki dönemde portföylerini yeniden oluşturmak isteyen yatırımcılara rehber olabilmesi için uzmanlara yatırım araçlarına dair beklentilerini ve yatırım önerilerini sorduk.

24 Kasım 2024 | 10:36
Piyasalarda yıl sonu hesapları: Borsa, döviz, altın ve faizde son beklentiler; portföy önerileri

Donald Trump’ın ikinci kez ABD Başkanı seçilmesi ile birlikte piyasalarda yeni dengelerin nasıl oluşacağı soruları yanıt arıyor. Bu süreçte portföylerde değişiklik için yıl sonu hesapları yapılıyor. Önümüzdeki dönemde portföylerini yeniden oluşturmak isteyen yatırımcılara rehber olabilmesi için uzmanlara yatırım araçlarına dair beklentilerini ve yatırım önerilerini sorduk.

Gözde Yeniova Saylak / [email protected]
Ceren Oral /[email protected]

Piyasalar, yılın sonuna doğru küresel ve yerel dinamikler çerçevesinde yön bulma arayışına girerken, özellikle merkez bankalarının para politikası uygulamaları, enflasyondaki gidişat ve jeopolitik riskler etkili olmayı sürdürüyor. Yurt dışında ABD seçimleri yakın zamanda piyasalar tarafından önemli bir yol ayrımı olarak görülüyordu. Donald Trump’ın ikinci kez başkan seçilmesi ile birlikte ise piyasalarda dalgalanma arttı.

Önümüzdeki süreçte global piyasaların nasıl bir denge bulacağı tartışılırken yatırımcılar da portföylerde değişim için hesap yapıyor. Biz de bu süreçte yatırımcılara rehber olabilmesi için uzmanlara yatırım araçlarına dair beklentilerini ve yatırım önerilerini sorduk. Aracı kurumların çoğunluğu hisse ve TL mevduat önerirken onu altın ve tahvil bono izliyor. Dolar ve Euro önerileri ise epey geride kalıyor.

9 aracı kurumun yıl sonuna kadar portföy önerileri, yıl sonu için BIST 100 endeks tahminleri, yıl sonu için altın ve dolar tahminleri Ekonomist'in yeni sayısında.

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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 4 şirket
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Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Haftanın 'en'leri: En çok kazandıran, kaybettiren, değerli 3 şirket
Özyaşar Tel'den (OZYSR) 'haber ve söylentilere' ilişkin açıklama
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (22.11.2024)
Borsa, altın, dolar, fonlar... Bu hafta yatırım araçlarının performansı
Çimentaş (CMENT) temettü teklifini duyurdu
Borsa şirketi, yatırımcıları zarara uğratanların tespiti için SPK’ya başvurdu
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Koç Metalurji’den (KOCMT) geri alım programı açıklaması
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) sermaye artırımı açıklaması
Papilon Savunma'dan (PAPIL) bedelsiz açıklaması
Ereğli Demir Çelik’ten (EREGL) bedelsiz açıklaması
Kocaer Çelik'ten (KCAER) bedelsiz açıklaması
GERİ
İLERİ
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