Borsa İstanbul'da dünkü pay geri alım işlemlerine ilişkin açıklama yapan şirketler şöyle:

1 TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN) Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 10.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 79,30-80,55 TL (ağırlıklı ortalama 79,98) fiyatından toplam 145.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 9.434.935 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %2,5500'dır.

2 BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. (BIMAS) Açıklama şöyle: 23 Ekim 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programı kapsamında 10.12.2024 tarihinde 270.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu BIMAS payları 12.020.383 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,9796)

3 PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (PCILT) Açıklama şöyle: Şirketimizin 24.10.2024 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında, 10.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 17,10 TL fiyattan 50.000 TL nominal değerli PCILT payları Şirketimizce geri alınmıştır.

4 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. (AGESA) Açıklama şöyle: Şirketimizce 10.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 143,70 TL – 143,70 TL (ağırlıklı ortalama 143,70 TL) fiyat aralığından toplam 3.000 TL nominal değerli AgeSA payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 10.12.2024 tarihi itibariyle geri alınan payların toplam nominal değeri 1.485.712 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,83'e ulaşmıştır.

5 NET HOLDİNG A.Ş. (NTHOL) Açıklama şöyle: 10.12.2024 tarihinde NET HOLDİNG A.Ş. payları ile ilgili olarak 47,82 TL- 47,90 TL fiyat aralığından 15.815 TL toplam nominal bedelli 757.093,62 TL tutarında alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte NET HOLDİNG A.Ş. sermayesindeki paylarımız 10.12.2024 tarihi itibarıyla %6,38 sınırına ulaşmıştır.

6 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH) Açıklama şöyle: 10.12.2024 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 17,79 TL - 17,83 TL fiyat aralığından 20.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 10.12.2024 tarihi itibariyle %2,68'e ulaşmıştır.

7 KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD) Açıklama şöyle: 10.12.2024 tarihinde 2,2800 TL fiyat seviyesinden 50.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 27.000.705 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,25)

8 GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (GEDIK) Açıklama şöyle: 10.12.2024 tarihinde 7,84 – 7,89 TL fiyat aralığından (ortalama 7,863 TL) 120.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu GEDIK payları 13.092.145 adete ulaşmıştır. Şirketimizin %98,0198 oranında gerçekleşen bedelsiz sermaye artırımı süreci ile elde ettiği paylar dahil sahip olduğu GEDIK payları 22.239.176 adettir. (Şirket sermayesine oranı %2,22)

9 ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ADGYO) Açıklama şöyle: 10.12.2024 tarihinde 31,80 TL fiyat aralığından toplam 29.801 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ADGYO payları 16.742.491 adete ulaşmıştır.

10 CEM ZEYTİN A.Ş. (CEMZY) Açıklama şöyle: 10.12.2024 tarihinde 10,86 - 10,92 TL fiyat aralığından toplam 520.779 TL Nominal Tutarlı pay geri alınmıştır. Şirketimizin sahip olduğu CEMZY payları 10.12.2024 tarihi itibarıyla 10.124.067 Nominal Tutarlı paya ulaşmıştır.