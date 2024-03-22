Mega Metal'den 10 milyon dolarlık anlaşma

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Yurt dışı yerleşik uluslararası bir müşterisi ile 2024 yılının sonuna kadar toplamda 900 ton sipariş alınma konusunda yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmıştır. Bu siparişin 2024 ciromuza toplamda 10 milyon dolar katkı yapması bekleniyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut, 2023 yılında büyük bir büyüme ivmesi yakaladıklarını söyleyerek yılı 11 milyar lirayı aşkın ciro ve 300 milyon lira net kar ile kapatmayı başardıklarını belirtti.

Turgut, "Satışlarımızı geçtiğimiz yıla göre yüzde 33 artırarak 43 bin tona ulaştırdık. Geçtiğimiz ay da uluslararası bir müşterimiz ile anlaşma sağlayarak ciromuza 35 milyon dolar katkı sağlayacak 3 bin 500 tonluk bir sipariş almıştık. Bu sene imza attığımız iki anlaşmanın ciromuza toplamda 45 milyon dolarlık bir katkı sağlamasını bekliyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla şirketimizin önümüzdeki dönemde de bu güçlü büyümesini sürdürmesini hedefliyoruz." yorumunu yaptı.