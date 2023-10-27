Merkez Bankası’ndan Kripto Sektörüne Transfer

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genel Müdür Yardımcılığı, Doğan TV Holding Finans ve Müşteri Riski Direktörlüğü ve DenizBank iştirakleri Genel Müdür Yardımcılığı, Sarayhalı A.Ş. CFO Yöneticiliği, ATV-Sabah Medya grubunda Mali İşler Yöneticiliği gibi prestijli pozisyonlarda görev alan Ali Eşelioğlu, CoinTR’nin yeni CEO’su oldu.

Kripto para sektörünün finansal teknolojinin sınırlarını zorlayan ve global ekonomiyi dönüştüren dinamik bir alan olduğunun altını çizen CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, Türkiye'nin bu küresel harekette lider bir rol oynamasını sağlayacaklarını söyledi.

Kullanıcılara en iyi hizmeti sunan güçlü bir yönetim ve teknik ekiple çalıştıklarını belirten Ali Eşelioğlu; geleneksel finansın derin bilgi birikimini, kripto dünyasının teknolojisiyle buluşturan bir köprü görevi üstlendiklerini ve yeni nesil yatırımcılara en uygun platformu sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Eşelioğlu, CoinTR'nin yeni yol haritasına ilişkin, “CoinTR’nin A takımı olarak Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Türkiye’yi inovasyon odaklı finansal teknolojinin merkezi yapmak hedefiyle yola çıktık. Uluslararası ortaklarımız, tecrübeli yönetim ve teknik ekibimiz, güçlü altyapımız ve sermayemizle bu hedefi gerçekleştirmeye çok yakınız” değerlendirmesinde bulundu.

Kamu ve Uluslararası Piyasalar Ağırlıklı A Takımı-

CoinTR A takımına, Ali Eşelioğlu’nun yanı sıra ulusal ve uluslararası finans sektöründe ve kamuda başarılarından söz ettiren güçlü isimler de eklendi. Deneyimli ve marka isimlerden oluşan yeni yönetim ekibiyle yatırımcılara güven veren CoinTR’nin ürün ekibinde de dünyanın lider borsalarından Huobi’den transfer edilen yazılımcılar ve ürün geliştiriciler yer alıyor.

Eşelioğlu liderliğindeki CoinTR’nin Yönetim Kurulu Başkanı Şakir Ercan Gül, Yönetim Kurulu Üyeleri Ergün Akıncı ve Mehmet Emin Karaağaç ve Uyum Müdürü Yakup Demir de geleneksel finans tecrübelerini kripto sektörüne aktaracak.

Şakir Ercan Gül, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı, Ergün Akıncı Merkez Bankası Başkan Başdanışmanlığı, Mehmet Emin Karaağaç Türkiye Vakıflar Bankası ve İş Bankası'nda üst düzey yöneticilik ve Yakup Demir BDDK Kıdemli Bankacılık Başuzmanı görevlerinde bulunmuşlardı.

Ali Eşelioğlu Kimdir?

1974 yılında Adana’da dünyaya gelen olan Ali Eşelioğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun olmasının ardından Yeditepe Üniversitesinde MBA derecesi aldı. Eşelioğlu, halen Gebze Teknik Üniversitesinde doktora eğitiminde tez aşamasına devam ediyor.

ESBANK İstanbul ve ESBANK Viyana’da Fon Yönetimi ve Hazine Pazarlama yönetimi konularında görev alan Ali Eşelioğlu, 2005-2009 yılları arasında ATV-Sabah Medya grubunda Mali İşler Yöneticiliği, DenizBank iştiraklerinde Genel Müdür Yardımcılığı yaptıktan sonra 2009-2018 yılları arasında Kanal D, CNN TÜRK medya grubunda Doğan TV Holding'de Finans ve Müşteri Risk Direktörü olarak görev aldı.

Bu görevden sonra çeşitli kurumlarda yöneticilik yapan Eşelioğlu, son 2,5 yılda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda önce Bütçe ve Finansal Raporlama sonra Piyasalar Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Merkez Bankalarında Altın Rezerv Yönetimi, Rekabet Hukuku, IFRS, Liderlik, Etkili Yönetim, İletişim ve Takım Çalışması gibi profesyonel eğitimler alan Ali Eşelioğlu, kripto para borsası CoinTR'nin Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su olarak görev yapıyor.