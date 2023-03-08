ARA
Bist 100
5378,35
-0,07%
Bist 100
Dolar/TL
18,9395
0,0846%
Dolar/TL
Euro/TL
19,9645
-0,0073%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0541
-0,0905%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1103,91
0,03%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Metro İstanbul ve Pegasus'tan istasyon isim hakkı anlaşması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul ile Pegasus Hava Yolları, Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonunun isim hakkı için sözleşme imzaladı.

08 Mart 2023 | 11:39
0
Metro İstanbul ve Pegasus'tan istasyon isim hakkı anlaşması

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları ile İBB iştiraklerinden Metro İstanbul, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nın son istasyonunun isim hakkı anlaşmasına imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, toplu ulaşım sektöründe büyük ekonomik sıkıntıların yaşandığı salgın sonrası dönemde dünyanın önde gelen tüm metro işletmelerinin yolculuk dışı gelirlerini artırmaya odaklandığını belirterek, "Bu gelirlerin başlıcaları gayrimenkul, ticari alan ve reklam/sponsorluk gelirleridir. Son yıllarda ticari alan gelirlerini artırmak için önemli atılımlar gerçekleştirdik. Pegasus’la gerçekleştirilen isim hakkı anlaşması da bu atılımlara eklenen farklı ve yeni bir adım. Yaptığımız sözleşme çerçevesinde M4 hattımızın son istasyonunun ismi 3 yıl boyunca ‘Pegasus-Sabiha Gökçen Havalimanı İstasyonu’ olarak anılacak." ifadelerini kullandı.

Pegasus Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Güliz Öztürk ise Pegasus Hava Yolları olarak, hava yoluyla ulaşımın kolay, erişilebilir ve uygun fiyatlı olması gerektiğine inandıklarını aktararak, "Bu sebeple, yaklaşık 18 senedir uçuşlarımızın büyük bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz evimiz olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ve Sabiha Gökçen’den şehrin birçok noktasına ulaşımın kolaylaşmasını önemsiyoruz. Metro istasyonuna ismimizin verilmesi, bu yüzden bizim için çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1103,91 0,03%
  • ALTIN ONS 1813,01 -0,06%
  • BIST 100 5378,35 -0,07%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,9395 0,0846%
  • EURO/TURK LIRASI 19,9645 -0,0073%
  • EURO/USD 1,0541 -0,0905%
  • INGILIZ STERLINI 1,18347 0,06003%
  • JAPON YENI 137,553 0,298%
  • KANADA DOLARI 1,37557 0,03054%
  • RUS RUBLESI 76,175 0,4682%
Günün En Çok Okunanları
Otomobil fiyatlarında beklenti ne? Sıfır km'de 400 bin TL’nin altında sadece üç model kaldı
“İş dünyası bölgeki siparişlerini artırsın”
“İş dünyası bölgeki siparişlerini artırsın”
Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları
Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları
Akfen Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor
Akfen Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'a çevrildi
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'a çevrildi
Kayseri'de art arda 3 deprem meydana geldi
Kayseri'de art arda 3 deprem meydana geldi
Ekonomist’te Bu Hafta
GERİ
İLERİ
Otomobil fiyatlarında beklenti ne? Sıfır km'de 400 bin TL’nin altında sadece üç model kaldı
“İş dünyası bölgeki siparişlerini artırsın”
Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları
Akfen Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
“İş dünyası bölgeki siparişlerini artırsın”
Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları
Akfen Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'a çevrildi
Mart portföyünde öne çıkan yatırım araçları
Akfen Yenilenebilir Enerji halka arz oluyor
Bakan Bilgin'den EYT açıklaması
Küresel piyasalarda gözler Fed Başkanı Powell'a çevrildi
Kayseri'de art arda 3 deprem meydana geldi
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL