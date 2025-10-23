Milli tenisçi Çağla Büyükakçay ile “Profesyonel Gibi” kampanyası

PRO PLAN® ve milli tenisçi Çağla Büyükakçay’ı bir araya getiren markanın son kampanyası “Profesyonel Gibi”, patili dostlarımızın sağlıklı, mutlu ve enerjik bir yaşam sürmesi için beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Lansman sırasında Büyükakçay ile Köpek Eğitmeni Gamze Aral’ın köpeği Felix’in kortta tenis oynadığı eğlenceli anlar ise kampanyanın enerjisini ve pozitif ruhunu yansıttı.

Markanın öncülük ettiği araştırmaya göre Türkiye’de evcil hayvan sahiplerinin yüzde 80’i patili dostlarının mutluluğunu ve refahını önemsiyor. Evcil hayvanların özellikle stres azaltmada ve yaşam kalitesini artırmada kritik rol oynadığını da ortaya koyan bu araştırma ile marka herkesi patili dostlarına “Profesyonel Gibi” bakmaya davet ediyor.

Patili dostları için daha iyisini isteyen evcil hayvan sahiplerinin ihtiyaçlarına odaklanan PRO PLAN®, evcil hayvanların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesini desteklemek amacıyla bilime dayalı beslenme çözümleri sunuyor. Bu vizyon doğrultusunda “Profesyonel Gibi” kampanyasını hayata geçiren marka, evcil dostlarımızın profesyonel bir sporcu disipliniyle sağlıklı beslenmesini, aktif ve dengeli bir yaşamın önemini vurguluyor. Kampanyanın iç görüsü, patili dostların ihtiyaçlarının profesyonel sporcuların performanslarını destekleyen rutinleriyle paralellik gösterdiğini ortaya koyuyor.

Dünya çapında başarılarıyla tanınan 5 tenis yıldızını bir araya getiren kampanyaya, milli gururumuz Çağla Büyükakçay da kedisi İzo ile katılıyor. Çağla Büyükakçay ve İzo’nun yanısıra Andy Murray ve köpeği Bonnie, Jasmine Paolini ve köpeği Cesare ile Elina Svitolina & Gaël Monfils ve köpekleri Wizz de evcil hayvan sahiplerini patili dostlarına bir profesyonel gibi bakmaya davet ediyor.

Çağla Büyükakçay Eğitimli Köpek Felix ile Maç Yaptı

Çağla Büyükakçay, raketini eline aldığı kampanya için Köpek Eğitmeni Gamze Aral’ın köpeği Felix ile kortta buluştu. Lansman, davetlilerin katılımıyla özel bir etkinlik olarak gerçekleşti ve Büyükakçay ile Felix’in birlikte oynadığı anlar canlı olarak izlendi. Patili dostlarla kurulan bağın sevgi, aktif yaşam ve mutlulukla nasıl güçlendiği gözler önüne serilirken, etkinlik boyunca renkli ve eğlenceli dakikalar yaşandı. İzleyiciler hem Büyükakçay’ın performansını hem de Felix’in enerjisini keyifle takip etti.

Çağla Büyükakçay ve İzo Arasındaki Benzerlik

Çağla Büyükakçay, İzo’nun beslenme ve günlük rutinini şöyle anlatıyor: "Profesyonel sporcular için her öğün, takviye ve rutin oldukça önemli. Aynı özeni İzo’nun beslenmesinde de uyguluyorum. Onun sağlığı, mutluluğu ve enerji seviyesi benim için çok önemli. Patili dostlarımıza profesyonel gibi bakmak, sadece beslenme ile değil; onların mutluluğu, düzenli veteriner hekim kontrolleri ve günlük oyun zamanlarıyla da ilgilenmek demek. İzo ile geçirdiğim zaman aramızdaki bağı güçlendirirken stresimi de azaltıyor."

İzo’nun Büyükakçay’ın hayatına kattığı değer büyük:"İster antrenman öncesi, ister maç sonrası olsun İzo ile vakit geçirmek hem sakinleşmemi sağlıyor hem de enerjimi toplamam için motivasyon oluyor. Patili dostlarımız duygularımızı hissedebiliyor; stresli veya gergin olduğunuzu anlıyor ve moralinizi yükseltiyor. Bu bağ, benim için gerçek bir dostluk."

Türkiye’deki Evcil Hayvan Sahiplerinin Yüzde 91’i Patili Dostlarının Ruh Sağlıklarını İyileştirdiğini Vurguluyor

Censuswide iş birliğiyle 03-08 Eylül 2025 tarihleri arasında 18 yaş üzeri 1.000 kedi ve köpek sahibi ile gerçekleştirdiği araştırma, evcil hayvan sahiplerinin sağlıklı beslenme ve yaşam kalitesine verdiği önemi ortaya koyuyor.

Sonuçlar da gösteriyor ki, evcil hayvan sahiplerinin yüzde 80’i patili dostlarının sağlığı ve refahına çok önem veriyor. Sahiplerin yüzde 76’sı patili dostlarının sağlığına yönelik harcamalarını bir önceki yıla göre artırıyor. Bu verilerin arkasında yatan sebep ise evcil hayvanların karşılıksız dostluğu. Türkiye’deki katılımcıların yüzde 91’i evcil hayvanlarının ruh sağlıklarını iyileştirdiğini, yüzde 88’i ise yaşamlarını anlamlı ölçüde geliştirdiğini ifade ediyor.

Nestlé Purina PetCare Türkiye Genel Müdürü Ayça Erkol ise hem araştırmayı hem de kampanyayı şöyle özetliyor:"Evcil hayvan sahiplerini, patili dostlarının ihtiyaçlarını anlamaya ve onlara hak ettikleri ilgiyi göstermeye teşvik ediyoruz. Bilimsel olarak kanıtlanmış beslenme çözümlerimizle, evcil hayvanların sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmelerini desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu kampanya, evcil hayvan sahiplerinin patili dostlarına profesyonel gibi bakım verebilmesi yolunda onlara ilham verecek."