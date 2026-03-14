Güncel döviz kurları 14 Mart 2026: Dolar ve euro ne kadar oldu?

Döviz piyasasında yaşanan hareketlilik, dolar ve euro kurundaki son rakamları yeniden gündeme taşıdı. 14 Mart 2026 itibarıyla dolar ve euro kurunun hangi seviyelerde olduğu yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç TL’den işlem görüyor?

Dolar bugün saat 09:10 itibarıyla 44,1621 (alış) 44,2795'ten (satış) işlem görüyor.

Euronun satış fiyatı ise aynı saat itibarıyla 50,5902 oldu.

Sterlin ise 58,5081 (alış) 58,5955'ten (satış) işlem görüyor.