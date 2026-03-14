Gram, çeyrek, yarım altın bugün ne kadar? 14 Mart 2026 altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki son gelişmeler yatırımcılar ve altın alım-satımı yapacak vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Peki, 14 Mart 2026 itibarıyla gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL’den işlem görüyor? İşte güncel altın satış fiyatları…
Güncel altın satış fiyatları
- Gram altın satış fiyatı: 7.136 TL
- Çeyrek altın satış fiyatı: 11.853 TL
- Yarım altın satış fiyatı: 23.699 TL
- Tam altın satış fiyatı: 47.641,10 TL
- Cumhuriyet altını satış fiyatı: 47.216 TL
- Ons altın satış fiyatı: 5.019,5 dolar