Bursluluk sınavı 2026 ne zaman? MEB bursluluk sınavı başvurusu bitti mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci 11 Mart 2026 Çarşamba günü itibarıyla tamamlandı. Sürecin en kritik aşamalarından biri olan okul müdürlüğü onayları için ise bugün (13 Mart Cuma) saat 17.00 itibarıyla süre doldu.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2026 yılı kılavuzuna göre, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) süreci ve burs ödemeleriyle ilgili tüm detaylar kesinleşmiş durumda. 13 Mart itibarıyla başvuru onay süreci tamamlanırken, adaylar için önümüzdeki takvim şu şekilde işleyecek:
2026 İOKBS Kritik Tarihler
Sınav Tarihi: 26 Nisan 2026 Pazar, Saat 10.00
Sonuçların Açıklanması: 1 Haziran 2026
Burs Ödemelerinin Başlangıcı: Sınavı kazanan öğrencilerin bursları, kayıt işlemlerinin ardından Ekim 2026 başından itibaren yatırılmaya başlanacak.
Bursluluk ve Yatılılık Kuralı
Kılavuzda belirtilen en önemli kısıtlamalardan biri de burs ve yatılılık tercihidir. 2684 sayılı Kanun gereğince, parasız yatılı olarak bir okula yerleştirilen öğrencilere ayrıca burs ödemesi yapılmamaktadır. Bu nedenle tercih aşamasında ailelerin bu detayı göz önünde bulundurması büyük önem taşıyor.