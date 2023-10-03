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Nirvana Cosmopolitan’dan Cumhuriyetin 100. yılına büyük kutlama

Nirvana Cosmopolitan Hotel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100’üncü yıl kutlamalarında bu yıl 3.’sünü düzenleyecekleri Nirvana Cosmopolitan Cumhuriyet Etkinlikleri hazırlıklarına Antalya’da devam ediyor.

03 Ekim 2023 | 14:48
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Nirvana Cosmopolitan’dan Cumhuriyetin 100. yılına büyük kutlama

Kilit Grup, Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünde Nirvana Cosmopolitan Hotel’de 3.’sünü düzenleyeceği etkinlik için hazırlıklarına devam ediyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan bu etkinlikte; gelecek nesillere örnek olacak alanında uzman isimler konuklar ile bir araya gelecek.

27 Ekim 2023 Cuma günü başlayacak ve üç gün boyunca devam edecek kutlamaların ilk günü; Cumhuriyet Bayramı Cosmos Turizmciler Kupası Ödül Töreni gerçekleştirilecek sonrasında After Party ile devam edecek.

28 Ekim 2023 Cumartesi günü Cumhuriyetin 100’üncü yılında Türk tarihçi, akademisyen ve yazar, Türk Tarih Kurumu Şeref üyesi olan ve Türk Bilimler Forumu üyesi Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı” söyleşisini gerçekleştirecek.

Ardından Ceren Aksan Mumcu, elektro keman performansını sergileyecek ve Ege & Senfoni Orkestrası Cumhuriyet Balosu ile sahne alacak. 

29 Ekim 2023 Pazar Günü Türk şair, yazar, gazeteci, araştırmacı ve tiyatro oyuncusu Sunay Akın ve Livaneli Orkestrası’nın Cumhuriyet Yolunda 100.Yıl Özel Performansı ile dinleyicilerle buluşacak. 
 

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