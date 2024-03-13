TOFAŞ'ın 2023 yılı faaliyet raporunda ekonomideki koşulların yanı sıra teknolojik gelişmelerle birlikte otomotiv dünyasının hızlı değişmeye devam ettiği belirtildi.

Ayrıca raporda şirketin yoğun rekabetin yaşandığı 2023'te sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında, ekonomik değer yaratmaya, toplumsal gelişimi destekleyici projeler üretmeye, çevresel, sosyal ve yönetsel performansı sürekli iyileştirerek paydaşları için yaratılan değeri artırmaya devam edileceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding ve Tofaş Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir mutluluk ve gururla kutladıklarını belirterek, Cumhuriyetle neredeyse yaşıt bir topluluk olarak, kurumsal ilke olarak benimsedikleri, Vehbi Koç'un 'Ülkem varsa, ben de varım; demokrasi varsa, hepimiz varız.' sözleri doğrultusunda çağdaş Cumhuriyet değerlerinin savunucusu ve hizmetkarı olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Koç, Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yitirilen yurttaşların acısını asla unutmayacaklarını ve bölgeye destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye otomotiv sektörünün Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdığını hatırlatan Koç, pazarın 2023'te, bir önceki yıla göre toplamda yüzde 9 artışla 1 milyon 468 bin 393 adet üretim seviyesine ulaştığına dikkati çekti.

- 'Tüm markalarımız kayda değer bir pazar büyümesi elde etti'

Koç, şirketin 2023'te başarılı bir performans sergilediğini aktararak, şunları kaydetti:

'55'inci kuruluş yılını geride bırakan Tofaş, 2023 yılında 7 milyonuncu aracını üretirken, 240 bin adetle ülkemiz otomotiv üretiminin yüzde 16'sını gerçekleştirdi ve 60 bin adetlik ihracat yaptı. Türkiye binek ve hafif ticari araç pazarında yüzde 16,2 pay elde eden Tofaş, Fiat markasıyla sektör liderliğini 5'inci yıla taşırken, tüm markalarımız kayda değer bir pazar büyümesi elde etti. Tofaş, hızla değişen dinamikleri yönetme kabiliyeti, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla geliştirdiği kurumsal yetkinlikleri, istikrarlı yatırımları ve rekabetçiliğiyle geleceğe emin adımlarla yürüyor. Dijital dönüşüm inovasyon, çevik yönetim ve karbon dönüşümü gibi birbirini tamamlayan programlarla yarınlara hazırlanıyor.'

Satın alma süreci

Tofaş ile Stellantis Türkiye arasındaki satın alma anlaşması olduğunu hatırlatan Koç, 'Çok önemli bu stratejik işbirliği, Koç Holding ve Stellantis'in ülkemizin geleceğine olan büyük güvenlerinin güçlü bir teyididir. Rekabet Kurumu onayı da dahil olmak üzere, düzenleyici onaylara tabi olan bu işlemin 2024 yılında tamamlanmasını umuyoruz.' ifadelerini kullandı.

Tofaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu ise şirket olarak Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarındaki 5 marka ve 200 bin 204 satış adediyle pazar liderliğini sürdürdüklerini ve şirketin temsil ettiği markalarla tüm segmentlerde başarılı sonuçlar elde ettiğini aktardı.