ORGE, 2024 yılını 3,4 milyar TL ciro ile kapattı

ORGE Elektrik’in 2024 yılı finansal sonuçları açıklandı. Buna göre ORGE yılı 3,4 milyar TL ciro ve 691 milyon TL kar ile kapatarak güçlü operasyonel ve finansal performansını 2024 yılında da devam ettirdi.

15 Mayıs 2012 tarihinden itibaren payları Borsa İstanbul’da işlem gören ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. 2024 yıl sonuna yönelik finansal sonuçlarını açıkladı.

Açıklanan 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolara göre;

Şirketin 2023 yıl sonunda 2 milyar 853 milyon TL olan hasılatı, 2024 yıl sonunda yıllık bazda yüzde 20,2 artışla 3 milyar 429 milyon TL’ye yükseldi.

2023’te 1 milyar 105 milyon TL olarak gerçekleşen esas faaliyet karı, 2024’te 1 milyar 879 milyon TL’ye ulaştı ve yıllık bazda yüzde 69,9 artış gösterdi.

Şirketin net dönem karı ise 2023 yıl sonundaki 315,2 milyon TL’den 691,2 milyon TL’ye yükselerek yıllık bazda yüzde 119,3 arttı.

Şirketin önceki yıl yüzde 38,74 olarak gerçekleşen esas faaliyet kar marjı 2024 yılı sonunda yüzde 54,79’a ulaştı.

‘YENİ PAZARLARA GİRİŞ YAPTIK’

Enflasyon ile mücadelenin 2024 yılında tüm dünyanın temel ekonomik mücadele konusu olduğunu belirten Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Nevhan Gündüz, “Faaliyette bulunduğumuz inşaat sektörü ekonomik daralma ve yüksek faiz döneminde beklentilerin altında büyüme imkanı buldu. Buna karşın stratejik önceliklerimiz çerçevesinde öncelikli sektörlerimiz olan raylı sistemler ve premium üst yapılarda pazardaki konumumuzu genişletirken, havacılık ile petrol ve gaz gibi yeni alt sektörlerde önemli iş geliştirme imkanlarımız oldu. Şirketimizin klasik bir inşaat şirketinden teknoloji şirketine dönüşümüne yönelik attığımız adımlar ile e-mobilite alanında önemli mesafeler kat ettik. Bu kapsamda şirketimizin ilk üretimi faaliyeti olacak elektrikli araç şarj istasyonlarını piyasaya sunmak için gün sayıyoruz. E-mobilite sektörünün lider yazılım ve pazaryeri uygulamalarından Lixhium iştirakimizi sonuçlandırdık. E-mobilite sektöründe de taahhüt sektöründe gösterdiğimiz başarıyı sağlayacağımıza inancımız tam” dedi.