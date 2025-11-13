Orge, elektrikli şarj sistemlerde büyüyecek

Orge Elektrik, yerli şarj istasyonu üretimi alanında yatırımlarını hızlandırıyor. 100 milyon TL yatırımla İstanbul’da üretime soyunan şirketin 10 bayisi bulunuyor. Şirket, 2026 sonuna kadar bu sayıyı 100’ün üzerinde taşımayı hedefliyor.

Oge’nin mühendislik gücüyle geliştirdiği donanım ve yazılım çözümleri sayesinde hem iç pazarda hem de Avrupa’da rekabet edecek seviyeye geldiğini söyleyen Orge Elektrik CEO’su Nevhan Gündüz, “Elektrikli araç pazarı, yalnızca otomotiv değil, enerji altyapısını da yeniden şekilendiriyor. Bu dönüşümde yerli üretim eksikliği ve ithal sistemlerin yüksek maliyeti, büyük bir fırsat oluşturdu. Biz de bu alandaki mühendislik yetkinliğimizi şarj teknolojilerine yönlendirdik” dedi.



YATIRIMLAR SÜRECEK



Açıklamaya göre Orge’nin tamamen kendi Ar-Ge ekibiyle geliştirdiği sistemler, OCPP 2.0.1 uyumlu yazılım ve ARM tabanlı modüler kontrol platformu sayesinde uluslararası tüm markalarla entegre çalışabiliyor. Bu özellik, firmayı küresel tedarik zincirine entegre olma konusunda öne çıkarıyor. 12-14 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen EV Charge Show Fuarı’nda yerini alan Orge Enerji, yeni nesil modellerini sergiledi. Nevhan Gündüz, yeterli araç sayısına ve talebe ulaşılması durumunda, önümüzdeki yıllarda elektrikli araç şarjına 100 milyon TL’nin üzerinde ilave yatırım yapacaklarını açıkladı.



5 BİN İSTASYONA ULAŞACAK



Bu yatırımla, yeterli araç sayısına ve talebe ulaşılması durumunda 20 bin soket kapasitesi ve 5 bin noktada aktif istasyona ulaşacaklarını belirten Gündüz, “Bu yatırımlar sayesinde hem ihracat payımızı artıracağız hem de Avrupa pazarında güçlü bir Türk markası olarak konumlanacağız. İlk etapta İngiltere, Hollanda ve Almanya pazarlarını hedefliyoruz. Orta vadede Körfez ülkeleri, Kuzey Afrika ve Balkan bölgesinde distribütörlük modeliyle büyümeyi; önümüzdeki 2-3 yıl içinde de Avrupa genelinde satışlarımızı başlatmayı planlıyoruz” dedi.



HEDEFİ YEŞİL TAAHHÜT ŞİRKETİ OLMAK



Orge’nin bir Green Contractor (Yeşil Taahhüt Şirketi) ve Tekno-Taahhüt Şirketine dönüşüm vizyonu olduğunu belirten Nevhan Gündüz, “Bir projenin baştan sona elektrik taahhüdü, yenilenebilir enerjiyle elektrik üretimi, üretilen elektrikle araç şarj cihazlarının beslenmesi ve altyapı kurulumuyla bir elektrifikasyon projesinin tüm aşamalarında hizmet verebileceğimiz bütünleşik yapılarda yer almak istiyoruz” dedi.