ARA
DOLAR
34,27
0,00%
DOLAR
EURO
37,24
0,31%
EURO
GRAM ALTIN
3071,43
0,46%
GRAM ALTIN
BIST 100
9006,55
0,68%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Papara Holding Finfree'yi satın aldı

Papara Holding, yatırım teknolojileri şirketi Finfree'yi bünyesine kattı.

30 Ekim 2024 | 15:40
Papara Holding Finfree'yi satın aldı

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Papara, yatırım teknolojileri alanındaki etkinliğini artırmayı hedefleyen bu hamleyle, finansal özgürlüğünü daha geniş kitlelere ulaştırma ve kullanıcılarına kapsamlı bir finansal deneyim vizyonu sunuyor.

Holding, satın almanın ardından Finfree'nin teknolojilerini kendi yatırım ürünleriyle birleştirerek, bireysel yatırımcılara daha kapsamlı analizler yapma ve bilinçli yatırım kararları alma imkanı sağlayacak.

Kullanıcılar, portföy performanslarını kolaylıkla ölçebilecek ve karmaşık finansal verileri daha hızlı bir şekilde değerlendirebilecek.

Ayrıca, holding, hisse senedi ve fon dahil olmak üzere çeşitli yatırım araçlarına erişimi genişleterek yatırımcıların portföylerini daha çeşitli hale getirmelerine olanak tanıyacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Papara Üst Yöneticisi (CEO) Emre Kenci, sundukları yatırım ürünlerini çeşitlendireceklerini belirterek, Borsa İstanbul'daki bireysel yatırımcı sayısının son yıllarda artış gösterdiğini ve 7,5 milyona ulaştığını aktardı.

Kullanıcıların artık finansal geleceklerini güvence altına almak istediklerini aktaran Kenci, "Kullanıcılar, kişisel refahlarını artırmak için yatırımlarını bireysel olarak kolayca yönetmek istiyor. Biz de Papara olarak, her seviyeden yatırımcıyı destekleyecek yenilikçi ve kolay çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kenci, Finfree'nin bireysel yatırımcılara sunduğu yenilikçi çözümlerin yanı sıra kurumsal çözümlerinin de bulunduğuna dikkati çekerek, finansal kuruluşların ihtiyaç duyduğu yatırım verilerini yapay zeka desteğiyle analiz etme ve güvenilir verilere hızlı bir şekilde erişme imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

Finfree'nin veri analitiği ve yapay zeka çözümleriyle, finansal kurumlara daha hızlı, doğru ve anlamlı içgörüler sunmayı amaçladıklarını belirten Kenci, "Bu süreçte şeffaf fiyatlama ile piyasayı global standartlarda bir seviyeye taşımayı hedefliyoruz." açıklamasını yaptı.

Finfree Kurucu Ortağı Senih Mete Dal da Papara ailesine katılmanın heyecan verici bir adım olduğuna işaret ederek, "Papara ile güçlerimizi birleştirerek, kullanıcılara kişiselleştirilmiş yatırım önerileri ve otomatik portföy yönetimi gibi yenilikçi çözümler sunmaya devam edeceğiz. Finansal karar alım ve yatırım süreçlerini daha erişilebilir hale getirerek Türkiye2de yatırım yapma yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3071,43 0,46%
  • ALTIN ONS 2787,4 0,5%
  • BIST 100 9006,55 0,68%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,418 0,056%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3904 -0,07869%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,91 -0,4287%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2729 0,0006%
  • EURO/DOLAR 1,0856 0,3439%
  • EURO/TURK LIRASI 37,2379 0,3149%
  • STERLIN/DOLAR 1,2961 -0,41491%
Borsa Haberleri
Borsada yarın temettü dağıtacak 3 şirket var
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
GERİ
İLERİ
Borsada yarın temettü dağıtacak 3 şirket var
İş Bankası bilanço tarihini duyurdu
Piyasalarda gündem yoğun: Bugün hangi veriler var?
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
Altınay Savunma devralma sözleşmesini duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 2 hisse (30 Ekim)
20 kurumdan 60 hisse önerisi
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket
Tüpraş (TUPRS) 5 yıllık ihaleyi duyurdu
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)
İbrahim Erdemoğlu anlattı: 2,3 milyar $’lık yatırımla yüzde 50 büyüyeceğiz
Piyasaları yeni haftada neler bekliyor? Gözler S&P'nin Türkiye kararında
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL