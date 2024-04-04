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Pasifik Holding CEO’su Fatih Nusret Dur, UEZ24’te konuşacak

Ekonomist ve Capital dergileri tarafından düzenlenecek Uludağ Ekonomi Zirvesi 2024’te (UEZ 2024) konuşacak isimlerden biri de Pasifik Holding CEO’su Fatih Nusret Dur …

04 Nisan 2024 | 12:06
Son Güncellenme: 04 Nisan 2024 | 12:25
Pasifik Holding CEO’su Fatih Nusret Dur, UEZ24’te konuşacak

Ekonomist ve Capital dergileri tarafından düzenlenecek Uludağ Ekonomi Zirvesi 2024 (UEZ 2024) için geri sayım başladı. 25-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek iş dünyasının en büyük ve etkili zirvesinde bu yıl da her zaman olduğu gibi Türkiye ve dünyadan birbirinden değerli isimler, düzenlenecek panellerde katılımcılarla buluşacak. Bu isimlerden biri de Pasifik Holding CEO’su Fatih Nusret Dur. Sürdürülebilirliğin, rekabetin öne çıktığı günümüzde gayrimenkulde değişen trendleri konuşacak.

Fatih Nusret Dur’un CEO’luk görevini yürüttüğü Pasifik Grubu, günümüzde gayrimenkul-inşaat, lojistik, uluslararası ticaret, imalat sanayi ve teknoloji bilişim alanlarında 2.500’den fazla istihdam oluşturuyor. 

Kayıt ve bilgi için: www.uludagekonomizirvesi.org
uez2024@jollymice.com / 0538 276 83 43
Son katılım tarihi: 15 Nisan 2024

KAYIT İÇİN TIKLAYIN 

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