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Ramazan boyunca 33 bin öğün dağıtacak

Ramazan ayında Hatay Samandağ'daki konteynır kente kurulan Pril İkram Noktası’nda, toplam 33 bin öğün sunulması hedefleniyor.

19 Mart 2024 | 15:52
Ramazan boyunca 33 bin öğün dağıtacak

Sıvı bulaşık deterjanı markası Pril, Ramazan ayında, Hatay Samandağ’daki konteyner kentte vatandaşlarla buluşuyor. Pril, Ramazan’da Şef Türev Uludağ ve ekibinin hazırladığı iftar ve sahur menülerini depremden etkilenen vatandaşlara ikram ediyor. Böylece kurulan Pril İkram Noktası’nda, toplam 33.000 öğün sunulması hedefleniyor.

Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdikleri proje kapsamında açıklama yapan Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız Türk Henkel ailesi olarak, afetin yaşandığı günden bu yana bölgeye desteğimizi sürdürüyoruz. Pril markamızla da Ramazan’da yiyecek ikramı gerçekleştirmek üzere bir proje başlattık. Projemiz kapsamında Hatay Samandağ’daki konteyner kentin sakinlerine 30 gün boyunca toplamda 33.000 sahur ve iftar öğünü ikram edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de Türk Henkel olarak, çeşitli projelerle deprem bölgemize destek olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu. 

Pril’in Ramazan ayı dolayısıyla gerçekleştirdiği proje çerçevesinde ikram edilen menüler, depremden hemen sonra destek amacıyla bölgeye gidip uzun süre orada kalan ve gönüllü olarak kurduğu ekiple bölge halkına aylarca yemek yapan Şef Türev Uludağ tarafından, konteyner kent sakinlerinin sağlığı ve günlük besin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanıyor. Afetin en kritik günlerinden bu yana çalışmalarına ara vermeden devam eden Şef Türev Uludağ, Ramazan ayında da deprem bölgesine Pril Türkiye ile birlikte desteklerine devam ediyor. Menüler, günlük olarak konteyner kentte kurulan Pril çadırına getiriliyor ve misafirlere ikram ediliyor.

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