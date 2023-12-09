ARA
Bist 100
7913,76
-0,82%
Bist 100
Dolar/TL
28,9693
0,1689%
Dolar/TL
Euro/TL
31,1866
-0,2574%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0763
-0,3024%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1866,76
-1,07%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sabancı, ABD'li şirkete yatırım yaptı

Sabancı Holding, kurumsal girişim sermayesi fonu Sabancı Ventures aracılığıyla, ABD merkezli Fernhay Solutions şirketine yatırım yaptı.

09 Aralık 2023 | 10:06
0
Sabancı, ABD'li şirkete yatırım yaptı

Sabancı Topluluğu şirketlerinden Temsa’nın da üretim partneri olduğu Fernhay Solutions, mikromobilite ve “son kilometre teslimat” çözümleri geliştiricisi olarak faaliyet gösteriyor.

Şirketin elektrikli kargo araçları, şehir merkezlerinin trafik sıkışıklığı, emisyon sorunları ve güvenlik zorluklarına çözüm sunuyor. Fernhay'ın UPS ile birlikte geliştirdiği e-Cargo bisikleti ve eWalker'ı, üç kıtada, dokuz ülkede ve 20 şehirde kullanılıyor.

Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı Gökhan Eyigün, sanayi iş kolunun dönüşümünde, ileri malzeme ve mobilitenin öncelikli odak alanları olarak ortaya çıktığını belirtti. Eyigün, “Brisa şirketimiz, bu doğrultuda geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği Arvento satın alımıyla, lastik odaklı bir mobilite şirketine dönüşüm için çok önemli bir adım attı. Diğer bir sanayi grubu şirketimiz Temsa ise bir yandan sıfır emisyonlu araçlar konusundaki yetkinliğini günden güne artırırken bir yandan da akıllı mobilite alanında attığı adımlarla otomotiv odaklı bir teknoloji şirketine dönüşümünü güçlendirmeyi sürdürüyor. Sabancı Ventures aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz Fernhay Solutions yatırımımız da bu mobilite yolculuğunun önemli bir unsuru olacak” ifadelerini kullandı.

Fernhay Solutions Başkanı Bill Wachtel ise şunları söyledi: Stratejik işbirliğimizi devam ettirmek bizleri birbirimize daha da yakınlaştıracak ve önümüzdeki dönemde Fernhay Solutions’ın Türkiye pazarına girmesinin de önünü açacaktır.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1866,76 -1,07%
  • ALTIN ONS 2004,16 -1,25%
  • BIST 100 7913,76 -0,82%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9693 0,1689%
  • EURO/TURK LIRASI 31,1866 -0,2574%
  • EURO/USD 1,0763 -0,3024%
  • INGILIZ STERLINI 1,25482 -0,32884%
  • JAPON YENI 144,984 0,877%
  • KANADA DOLARI 1,35876 -0,06215%
  • RUS RUBLESI 92,155 -0,2921%
Günün En Çok Okunanları
CNN böyle duyurdu: 'Dakikalar içinde biletleri tükenen 30 saatlik muhteşem tren yolculuğu'
Kasım ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Kasım ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Milyonlarca kişi yakında evinin çatısından para kazanabilir
Milyonlarca kişi yakında evinin çatısından para kazanabilir
Dünyanın en zengin ailesi değişti: Listeye bu yıl 1. sıradan girdi!
Dünyanın en zengin ailesi değişti: Listeye bu yıl 1. sıradan girdi!
Borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Türkiye'de üç ayakkabıdan biri bu kentte üretiliyor
Türkiye'de üç ayakkabıdan biri bu kentte üretiliyor
Ünlü marka 50. yılını kutluyor: "Halka arzdan sonra yatırımlara odaklandık"
Ünlü marka 50. yılını kutluyor: "Halka arzdan sonra yatırımlara odaklandık"
TCMB Başkanı Erkan: Reeskont limitini daha da artıracağız
GERİ
İLERİ
CNN böyle duyurdu: 'Dakikalar içinde biletleri tükenen 30 saatlik muhteşem tren yolculuğu'
Kasım ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Milyonlarca kişi yakında evinin çatısından para kazanabilir
Dünyanın en zengin ailesi değişti: Listeye bu yıl 1. sıradan girdi!
Borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Kasım ayında en çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
Milyonlarca kişi yakında evinin çatısından para kazanabilir
Dünyanın en zengin ailesi değişti: Listeye bu yıl 1. sıradan girdi!
Borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Türkiye'de üç ayakkabıdan biri bu kentte üretiliyor
Milyonlarca kişi yakında evinin çatısından para kazanabilir
Dünyanın en zengin ailesi değişti: Listeye bu yıl 1. sıradan girdi!
Borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada hangi veriler var?
Türkiye'de üç ayakkabıdan biri bu kentte üretiliyor
Ünlü marka 50. yılını kutluyor: "Halka arzdan sonra yatırımlara odaklandık"
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL