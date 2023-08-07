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Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e giren Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi

ABD merkezli dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi kabul edilen "Defense News Top 100"deki Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi.

07 Ağustos 2023 | 16:29
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Savunma sanayisinde dünyada ilk 100'e giren Türk şirketi sayısı 4'e yükseldi

Merkezi ABD'de bulunan askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından savunma satışları baz alınarak yayımlanan 2023 yılı "Defense News Top 100" listesi açıklandı. Buna göre, 2022 yılında 3 olan listedeki Türk savunma sanayi şirketi sayısı bu yıl 4'e yükseldi.

Şirketler üst sıralara çıktı

Geçen yıl listenin 49'uncu sırasında bulunan ASELSAN, bu yıl 47'nciliğe yükseldi ve Türk şirketleri arasında zirvedeki yerini korudu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) da geçen yıl 67'nci sıradayken, bu listeye 58'inci sıradan girerek önemli bir çıkış gösterdi. ROKETSAN da 2022'de 86'ncı sırada iken 2023'te 80'inci sıraya ulaştı.

Listeye ilk kez dahil olan Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) ise listenin 100'üncü sırasında yer aldı.

İlk 10 şirket üç ülkeden

Listenin detaylarına bakıldığında ilk 10 şirketin 6'sının ABD, 3'ünün Çin ve 1'inin Birleşik Krallık firması olduğu görüldü. Listenin ilk 3 sırasında ise ABD şirketleri bulunuyor.

Buna göre, Lockheed Martin zirvedeki yerini kimseye kaptırmazken, bu şirketi, RTX ve Northrop Grumman izledi.

Aviation Industry Corporation of China 4'üncü olurken, geçen yıl listenin 3'üncü sırasında yer alan Boeing ise 5'inci sıraya geriledi. General Dynamics 6'ncı, BAE Systems 7'nci, China North Industries Group Corporation Limited 8'inci, L3Harris Technologies 9'uncu ve China South Industries Group Corporation 10'uncu sırada yer aldı.

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