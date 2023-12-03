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Şekerbank 3 ay geri ödemesiz kredi kampanyasını duyurdu

Şekerbank, başlattığı yeni kampanyası kapsamında KOBİ ve işletmelerin ticari faaliyetleri için nakit ihtiyaçlarını 3 ay geri ödemesiz dönem imkanı ve 36 aya varan vadelerle karşılıyor.

03 Aralık 2023 | 12:02
Son Güncellenme: 03 Aralık 2023 | 13:03
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Şekerbank 3 ay geri ödemesiz kredi kampanyasını duyurdu

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Bankacılığı misyonuyla KOBİ ve işletme müşterilerini destekleyen Şekerbank, başlattığı Yeni Yıl Kampanyası ile üretenlere finansman sağlamaya devam ediyor.

KOBİ ve işletmelerin finansal güçlerini artırmayı hedefleyen kampanya ile Şekerbank, müşterilerine özel avantajlar sunuyor. 31 Ocak 2024'e kadar başvuru yaparak kampanyadan yararlanacak KOBİ ve işletmeler, 3 ay ödemesiz dönem imkanı ve 36 aya varan vadelerle nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, Yeni Yıl Kampanyası ile KOBİ ve işletmelerin ihtiyaç duydukları finansmanı sağladıklarını belirterek, "Üretenlerin ekonomik olarak daha güçlü konuma gelmelerine destek oluyoruz. Şekerbank olarak, üretenlerin sürdürülebilir büyümeleri için yeni ürünler sunmaya ve yanlarında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

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