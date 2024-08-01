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Shell'in kârı yüzde 18,6 düşeşe rağmen beklentileri aştı

Enerji şirketi Shell'in ikinci çeyrek karı önceki çeyreğe göre yüzde 18,6 düşüşle 6,3 milyara geriledi ancak analistlerin beklentilerini aştı.

01 Ağustos 2024 | 10:47
Son Güncellenme: 01 Ağustos 2024 | 10:50
Shell'in kârı yüzde 18,6 düşeşe rağmen beklentileri aştı

Şirketin yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarına göre, Shell nisan-haziran döneminde yaklaşık 6,3 milyar dolar kar elde etti.

Bu miktar, şirketin önceki çeyrekteki 7,73 milyar dolarlık karına göre yüzde 18,6 azaldı ancak analistlerin 6 milyar dolar olan beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Shell'in ikinci çeyrek karındaki azalışta, düşük fiyat ve satış seviyelerinin yanı sıra zayıf sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti de etkili oldu.

Şirket, gelecek üç ay için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını duyurdu.

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New York borsası Powell'ın mesajının ardından yükselişle kapandı
FED Başkanı Powell'dan Eylül sinyali
Tarkim'den (TARKM) yeni fabrika yatırımıyla ilgili açıklama
Lila Kağıt (LİLAK) kredi derecelendirme notunu duyurdu
Trabzonspor yeni transferi ve maliyetini KAP'a bildirdi
Beşiktaş'tan KAP'a Rebic açıklaması
Alarko Holding'ten (ALARK) geri alım açıklaması
Şişecam'dan (SISE) geri alım açıklaması
Karsan'dan atama ve organizasyon yapısı değişikliği açıklaması
Borsanın yeni şirketi kar dağıtım politikasını duyurdu
Borsa şirketinin unvanı ve borsa kodu değişti
New York borsası Fed'in faiz kararı öncesi yükselişle açıldı
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