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Şişecam'dan finansal sonuçlara ilişkin açıklama

Şişecam’ın konsolide net satışları 2023 yılının 9 aylık döneminde 95 milyar TL seviyesine ulaştı. Bu yılın 9 ayında Şişecam'ın ihracatı 814 milyon dolar oldu

28 Ekim 2023 | 00:01
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Şişecam'dan finansal sonuçlara ilişkin açıklama

Şişecam 2023’ün 9 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Şişecam’ın bu dönemdeki konsolide net satışları 95 milyar TL (4,3 milyar dolar) seviyesine ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 64 seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın 9 ayında Şişecam'ın toplam yatırımları 11,9 milyar TL (534 milyon dolar), ihracatı ise 814 milyon dolar oldu. Bu dönemde 3,9 milyon ton cam üreten şirket, 3,4 milyon ton soda külü ve 2,8 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre yatırımlara yılın 3. çeyreğinde de devam eden Şişecam, 264 kişiye istihdam sağladığı Hindistan’daki düz cam fırınını yaklaşık 56 milyon dolar soğuk tamir yatırımı sonrası yeni teknolojilerle devreye aldı. Şişecam, Mısır’da da cam ev eşyası fırınının soğuk tamirini tamamladı. Bu yatırımla Mısır’daki cam ev eşyası üretim kapasitesini yıllık 35 bin tona yükseltti.

Şişecam eylül ayında ise Lüleburgaz’da oto cama özel ilk float hattını yaklaşık 190 milyon dolar yatırımla devreye aldı. Yüksek oranda verimlilik ve kapasite kullanımı elde etmesi planlanan ve ince cam üretebilecek şekilde özel olarak tasarlanan yeni hat, yıllık 200 bin ton kapasiteyle çalışırken 114 kişiye de ek istihdam sağlayacak.

YATIRIMLAR SÜRÜYOR

Açıklamaya göre Şişecam’ın halihazırda devam eden yatırımları aralıksız sürüyor. Global ölçekte en yüksek kapasiteye sahip 5 düz cam yatırımından biri olan Tarsus’taki TR9 float hattının yapımına ve Lüleburgaz’daki TR1 float hattının soğuk tamir ve kapasite artışı çalışmalarına devam eden Şişecam, Türkiye’de ve dünyada cam ambalaj pazarında artan talebi karşılamak üzere hayata geçirmeye hazırlandığı Eskişehir ve Macaristan’da cam ambalaj tesislerindeki yatırımlarına devam ediyor.

ABD’de soda külü yatırımları ise planlandığı şekilde ilerliyor. Yılın ilk yarısında operasyonel ve stratejik karar optimizasyonu hizmeti sunan Türk teknoloji şirketi ICRON’a yatırım yapmak üzere bir niyet mektubu imzalayan Şişecam, ekim ayında ICRON ile ortaklık konusunda anlaşmaya vardı. Şişecam, yazılım teknolojileri alanındaki bu ilk yatırımı sonucunda ICRON ile birlikte büyümeyi, mevcut faaliyetlerindeki operasyonel mükemmellik ve optimizasyon yaklaşımını bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. AA

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