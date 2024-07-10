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THY'den maaş açıklaması

THY'den, sosyal medya organlarında yer alan maaş iddialarıyla ilgili açıklama geldi.

10 Temmuz 2024 | 17:38
THY'den maaş açıklaması

Türk Hava Yolları'nın yönetim kadrosu maaşlarına yüzde 30 oranında zam yaptığı iddialarıyla zamlı maaşlar şeklinde sosyal medyada yayılan haberlere THY'den açıklama geldi. 

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün X hesabından şu açıklamayı yaptı: 

"Son dönem kimi medya organlarında yer bulan Türk Hava Yolları’nın yönetim kadrosu maaşları ile ilgili spekülasyonlar gerçeği yansıtmamakla birlikte, markamızın her geçen gün yükselmekte olan değerini zedeleme amacı güden, maksatlı bir girişimdir.

Yönetim kadromuz için herhangi bir maaş düzenlemesi sağlanmamış olup, geri kalan personel maaşlarında mevcut Toplu İş Sözleşmesi uyarınca gerekli düzenleme gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizin önde gelen milli değerlerinden olan markamızın bu tür spekülasyonlara mevzu edilmesini üzüntü ile karşılamaktayız."

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Yiğit Akü (YIGIT) temettü kararını duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 9 şirket (8-12 Temmuz)
Borsada 3 şirket için bugün temettü günü (9 Temmuz)
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