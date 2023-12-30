ARA
Bist 100
7470,18
1%
Bist 100
Dolar/TL
29,4981
0,1654%
Dolar/TL
Euro/TL
32,6311
-0,1227%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1039
-0,2381%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1956,37
0,02%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

THY'den yeni atama kararları

Türk Hava Yolları (THY), yeni atama kararlarının alındığını duyurdu.

30 Aralık 2023 | 00:50
Son Güncellenme: 30 Aralık 2023 | 00:53
0
THY'den yeni atama kararları

THY'den yapılan açıklamada, 7 Ekim 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kurulan Kargo'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı makamına atanan Turhan Özen'in, 7 yılı aşan başarılı çalışma döneminin ardından kariyerini Ortaklık dışında sürdürme kararı aldığı ve görevini 1 Ocak 2024 itibarıyla Ali Türk’e devredeceği belirtildi.

THY'ye tedarik zinciri yönetimi ve lojistik sektörlerinde 25 yılı aşkın tecrübeyle katılan Özen’in döneminde Ortaklığın hava kargo markası Turkish Cargo'nun gelirlerini ve global pazar payını önemli ölçüde artırdığı, 2022 başlarında Avrupa'nın en büyük hava kargo tesisi olan SmartIst’e taşınan Turkish Cargo'nun, bu dönemde müşteri odaklılık, hizmet kalitesi ve ürün yelpazesinde önemli gelişmeler kaydettiği aktarıldı.

Açıklamada, 1 Ocak itibarıyla Kargo'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini ifa edecek Ali Türk'ün, İTÜ Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı üniversitede Executive MBA programını tamamladığı, 2011'de katıldığı THY A.O'da 2012'de Kargo Başkanı olarak görevine devam ettiği belirtildi.

Türk'ün Mayıs 2016’da Turkcell'de çalışmaya başladığı, Mart 2017’den Aralık 2023'e kadar Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Ortaklığın organizasyonel yapılanmasında Genel Müdür (Ticari) Yardımcılığının, Genel Müdür (Operasyon) Yardımcılığına tadil edilmesine karar verildiği, bu kararla birlikte Genel Müdür (Ticari) Yardımcısı olarak görev yapan Kerem Sarp'ın Ajet Hava Taşımacılığı A.Ş'nin Genel Müdürlüğü görevinin devam etmesine, Mehmet Akif Konar'ın Genel Müdür (Operasyon) Yardımcısı olarak istihdam edilmesine karar verildiği belirtildi.

Lisans ve yüksek lisans eğitimini İTÜ'de İşletme Mühendisliği alanında tamamlayarak profesyonel iş hayatına 1995'te başlayan Konar'ın 2004-2021 yıllarında THY A.O'da görev yaptığı kaydedildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1956,37 0,02%
  • ALTIN ONS 2062,74 -0,19%
  • BIST 100 7470,18 1%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,4981 0,1654%
  • EURO/TURK LIRASI 32,6311 -0,1227%
  • EURO/USD 1,1039 -0,2381%
  • INGILIZ STERLINI 1,27484 0,12213%
  • JAPON YENI 140,981 -0,272%
  • KANADA DOLARI 1,32497 0,16253%
  • RUS RUBLESI 89,25 0,8475%
Günün En Çok Okunanları
iPhone ve iPad kullananlar dikkat! Apple'a soruşturma başlatıldı, Bakanlık uyardı
2023'te yüzde 79,75 ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu
2023'te yüzde 79,75 ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu
Kariyer Yolculuğu İçin Altın Tavsiyeler: 6 Kadın CEO anlattı
Kariyer Yolculuğu İçin Altın Tavsiyeler: 6 Kadın CEO anlattı
KOSGEB'den destek aldı, şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor
KOSGEB'den destek aldı, şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor
Hepsiburada verilerine göre 2023 alışveriş trendleri: En çok alışveriş bu iki gün ve saatte yapıldı!
Hepsiburada verilerine göre 2023 alışveriş trendleri: En çok alışveriş bu iki gün ve saatte yapıldı!
Bakanlık duyurdu: 2024 poşet fiyatları belli oldu
Bakanlık duyurdu: 2024 poşet fiyatları belli oldu
2024 resmi tatil takvimi: Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
2024 resmi tatil takvimi: Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
Yılbaşında ve 2024'ün ilk gününde hava nasıl olacak?
GERİ
İLERİ
iPhone ve iPad kullananlar dikkat! Apple'a soruşturma başlatıldı, Bakanlık uyardı
2023'te yüzde 79,75 ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu
Kariyer Yolculuğu İçin Altın Tavsiyeler: 6 Kadın CEO anlattı
KOSGEB'den destek aldı, şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor
Hepsiburada verilerine göre 2023 alışveriş trendleri: En çok alışveriş bu iki gün ve saatte yapıldı!
2023'te yüzde 79,75 ile en çok kazandıran yatırım aracı oldu
Kariyer Yolculuğu İçin Altın Tavsiyeler: 6 Kadın CEO anlattı
KOSGEB'den destek aldı, şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor
Hepsiburada verilerine göre 2023 alışveriş trendleri: En çok alışveriş bu iki gün ve saatte yapıldı!
Bakanlık duyurdu: 2024 poşet fiyatları belli oldu
Kariyer Yolculuğu İçin Altın Tavsiyeler: 6 Kadın CEO anlattı
KOSGEB'den destek aldı, şimdi 35 ülkeye ihracat yapıyor
Hepsiburada verilerine göre 2023 alışveriş trendleri: En çok alışveriş bu iki gün ve saatte yapıldı!
Bakanlık duyurdu: 2024 poşet fiyatları belli oldu
2024 resmi tatil takvimi: Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL