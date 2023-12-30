TMSF, Ertur Mühendislik'in hisselerinin yüzde 50'sini satışa çıkardı

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Kurumun Ertur Mühendislik İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'de bulunan toplam yüzde 50 oranındaki hisseleri bir araya getirilerek Fon Kurulu Kararı ile oluşturulan ve satışına karar verilen "Ertur Mühendislik'in yüzde 50 Oranındaki Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihale edilecek.

Muhammen bedelin 700 milyon lira olarak belirlendiği ihalede, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhaleye katılabilmek için 70 milyon lira teminat yatırılması ve 23 Ocak saat 16.00'ya kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale, 24 Ocak tarihinde saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında yapılacak.