TOM Bank’ın yeni reklam filmi yayında

Türkiye’nin en büyük dijital bankası TOM Bank, marka yüzü Sinem Kobal’ın rol aldığı yeni reklam filmiyle, Çok Kazananlar Kulübü kampanyasını eğlenceli ve yaratıcı bir hikâyeyle ekrana taşıyor. “Kat kat kazandırma” fikri üzerine kurgulanan kampanya, özel çekim teknikleriyle oluşturulan yaratıcı anlatımıyla dikkat çekiyor.

TOM Bank, Çok Kazananlar Kulübü’nün kazandıran kampanyalarını anlatan yeni reklam filmini yayına aldı. Madam Martha imzasını taşıyan reklam filmi, “Çok Kazananlar Kulübü’nün” Hadi Black Kredi Kartı ile kat kat kazandıran kampanyalarını yaratıcı bir fikir üzerinden anlatıyor. Reklam filminin çıkış noktasını oluşturan "kat kat kazan" yaklaşımı, bankanın marketten restorana, akaryakıttan giyime kadar farklı kategorilerde sunduğu ayrıcalıkları hikâyenin merkezine taşıyor. Filmde, TOM Bank’ın kullanıcılarına sunduğu katlanan avantajlar, marka yüzü Sinem Kobal’ın aynı anda iki farklı karakter olarak yer aldığı esprili bir kurgu üzerinden aktarılıyor. Yönetmenliğini KALA Film’den Bora Ozan’ın üstlendiği reklam filminde, yapay zekâ yerine özel çekim teknikleri tercih edilerek kampanyanın yaratıcı fikri destekleniyor.

Kat kat kazandıran ayrıcalıklar Çok Kazananlar Kulübü’nde

Reklam filmi, “Çok Kazananlar Kulübü” ile kazandıran kampanyaları merkeze alıyor. Günlük Kazandıran Hesabında en az 10 bin TL bulunduran TOM Bank müşterileri; Hadi Black Kredi Kartı ile gerçekleştirecekleri tüm market ve akaryakıt harcamalarında yüzde 5 yerine yüzde 10, her hafta sonu tüm restoran harcamalarında ise yüzde 7,5 yerine yüzde 15 iade kazanabiliyor. Üstelik kampanya kapsamında giyim alışverişlerinde de 3 taksit yerine vade farksız 6 taksit imkânı sunuluyor. Marketten restorana, akaryakıttan giyime uzanan bu ayrıcalıklar, kullanıcıların günlük harcamalarını daha avantajlı hâle getirirken, reklam filminin merkezindeki yaratıcı fikri de güçlü bir bütünlük içinde destekliyor.

