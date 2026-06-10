Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı: İlk 5'te hangi markalar yer aldı?

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2026 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Güçlü ve En Değerli Markaları-Türkiye 125" raporunu hazırladı. Hazırlanan listeye bu yıl Alfa Solar, ATP, Baykar, Besler, Çelebi Havacılık, Datagate, e-Bebek, Karaca, Karel, Koçtaş, Ray Sigorta, Trabzonspor ve Yudum olmak üzere 13 marka daha dahil oldu.

Araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, 125 markanın toplam değerinin geçen yıla göre yüzde 15 artarak 17 milyar dolardan 19,6 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

THY, 2 milyar 884 milyon dolarlık marka değeriyle son yıllarda olduğu gibi yine ilk sıradaki yerini korudu. İşte Türkiye'nin en değerli 5 markası...