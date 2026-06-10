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Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı: İlk 5'te hangi markalar yer aldı?

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2026 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Güçlü ve En Değerli Markaları-Türkiye 125" raporunu yayımladı. Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, 125 markanın toplam değerinin geçen yıla göre yüzde 15 artarak 19,6 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye'nin en değerli markaları açıklandı: İlk 5'te hangi markalar yer aldı?

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2026 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Güçlü ve En Değerli Markaları-Türkiye 125" raporunu hazırladı. Hazırlanan listeye bu yıl Alfa Solar, ATP, Baykar, Besler, Çelebi Havacılık, Datagate, e-Bebek, Karaca, Karel, Koçtaş, Ray Sigorta, Trabzonspor ve Yudum olmak üzere 13 marka daha dahil oldu. 

Araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, 125 markanın toplam değerinin geçen yıla göre yüzde 15 artarak 17 milyar dolardan 19,6 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

THY, 2 milyar 884 milyon dolarlık marka değeriyle son yıllarda olduğu gibi yine ilk sıradaki yerini korudu. İşte Türkiye'nin en değerli 5 markası...

 

1 1- THY

1- THY

THY, 2 milyar 884 milyon dolarlık marka değeriyle listenin ilk sırasında yer aldı.

2 2- Arçelik

2- Arçelik

1 milyar 989 milyon dolarlık marka değeriyle Arçelik ikinci sırada bulunuyor.

3 3- Türkiye İş Bankası

3- Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası 1 milyar 243 milyon dolarla üçüncü sırada.

4 4- Ford Otosan

4- Ford Otosan

Geçen yıl listede beşinci sırada bulunan Ford Otosan, bir basamak yükselerek 1 milyar 37 milyon dolarlık marka değeriyle dördüncü sıraya yerleşti.

5 5- Ziraat Bankası

5- Ziraat Bankası

 Ziraat Bankası da 958 milyon dolarla beşinci sırada kendine yer buldu.
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