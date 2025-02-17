İstikbal Mobilya Genel Müdürü Yörük, Suriye pazarına ilk olarak 2007'de girdiklerini, 2011'e kadar yüksek cirolara ulaştıklarını ancak aynı yıl yaşanan gelişmeler nedeniyle ihracatı durdurmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Yörük, 2022'de İdlib'te İstikbal mobilya mağazasında ürünlerini yeniden sergilemeye başladıklarını kaydederek, "Yeni dönemde de İdlib'te faaliyet gösteren müşterimizle yeni bir anlaşma imzalayarak kendisine Suriye için bayilik verdik. Anlaşmada da belirtilen hedeflerimize göre, Suriye'de 3 yıl içinde 20'den fazla mağaza açmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Gümrük vergilerine ilişkin gelişmelerin de sürece olumlu katkı sağladığını vurgulayan Yörük, bu adımın hem firmaları hem de müşterileri motive ettiğini belirtti.

Yörük, şirketin bu yıl itibarıyla Şam, Halep, İdlib, Hama, Humus ve Lazkiye'de toplam 6 mağaza açmayı planladığı bilgisini paylaşarak, gelecek hedeflerini şu sözlerle sıraladı:

"2026'da Azez, El Bab, Cerablus, Afrin, Tartus, Banyas, Deyrizor, Tel Abyad, Mümbiç, Dara gibi şehirler başta olmak üzere 11 mağaza, 2027'de ise Rakka, Haseke, Aynel Arab ve Kamışlı olmak üzere 4 mağaza ve toplamda 3 yıl içinde 21 mağaza açarak Suriye'de mağaza ağımızı genişletmeyi planlıyoruz. Bu mağazalar için depo ve servis araçları da gerekli olacaktır. Diğer taraftan tabela ve reklam çalışmaları da başlatılmıştır."

Şirketin bölgedeki genişleme stratejisini yerel bayilik sistemi üzerinden yürüttüğünü vurgulayan Yörük, mevcut müşterilerinin yeni mağazalar için görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Yörük, "Markamızla istişare içinde ve hızlı şekilde mağazalaşma çalışmalarına devam etmektedir. Bayimiz bu konularda gerekli bilgi ve tecrübeye sahiptir, gerektiğinde ilgili bakanlık ve bürokratlarla iletişim ve işbirliği halindedir." dedi.

- "Rekabet zaman içinde daha da kızışacaktır"

Suriye'de iş yapma koşullarının giderek iyileştiğine dikkati çeken Yörük, ülkedeki ekonomik hareketliliğin ticaretin canlanmasına katkıda bulunduğunu söyledi.

Yörük, İstikbal Mobilya'nın Suriye'de bu yıldan itibaren her geçen yıl artan rakamlarda yüksek cirolar yapmayı hedeflediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu rakamın atılacak adımlar, reklam, kampanya ve açılacak mağazalarla her yıl katlanacağını öngörüyoruz. Suriye kısa zamanda en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasına girecektir. Rekabet zaman içinde daha da kızışacaktır. Biz de İstikbal Mobilya olarak mümkün olduğu kadar hızlı hareket ediyoruz ancak diğer taraftan da uygun ve mantıklı adımlar atmaya çalışıyoruz.

Harap olan şehirler ülkemiz başta olmak üzere çeşitli desteklerle altyapı çalışmaları ve inşaat sektörünün hızlı adımlarıyla en kısa zamanda yeniden yapılaşmaya gidecektir. Mobilya, yenilenen hayatların gerek duyacağı ihtiyaç malzemelerinin başında gelecektir. Biz bu pastadan en fazla payı alma gayreti içinde olacağız. Yurt içi ve dışı diğer markalar da haliyle ülkedeki ticaretten mümkün olduğu kadar pay almaya çalışacak."



