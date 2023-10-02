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Vakko’dan eğitime yatırım

Vakko, dünyanın ağırlama konusunda önde gelen eğitim ve danışmanlık merkezi EHL Group ile iş birliği anlaşması imzaladı. Bu kapsamda Vakko School of Hospitality and Service adını taşıyacak özel okulda ağırlama sektörüne yönelik eğitimler verilecek.

02 Ekim 2023 | 12:32
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Vakko’dan eğitime yatırım

Son dönemde otel ve restoran sektörüne yönelik yatırımlarıyla dikkat çeken Vakko, eğitim konusunda da önemli bir adım attı. Şirket, dünyanın ağırlama konusunda önde gelen eğitim ve danışmanlık merkezi EHL Group ile iş birliği anlaşması imzaladı. Vakko’nun EHL Group, Switzerland ile kurduğu iş birliği kapsamında Vakko School of Hospitality and Service adını taşıyacak okul, ağırlama alanında mesleki eğitim ve öğretim verecek. Dünyanın en iyi otelcilik okulunun 130 yıllık deneyimi ile Vakko kültürünü ve servis kalitesini buluşturan iş birliği, gelecek nesillere ağırlama ve hizmet endüstrisindeki kariyerlerini inşa edebilecekleri heyecan verici bir fırsat sunacak. 

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko; “Türkiye’nin en köklü moda markası olarak, amacımız modayı yaşam biçimi olarak benimseyen, tasarım kültürü ve marka bilinci yüksek profesyoneller yetiştirmek. Dünyanın ilk moda okulu ESMOD’la birlikte 10 yıl önce kurduğumuz Vakko ESMOD Moda Akademisi’nin ardından şimdi de alanında en iyi okul olan 130 yıllık Ecole Hôtelière de Lausanne ile güçlerimizi birleştiriyor ve çok önemli bir yatırıma imza atıyoruz. Vakko kültürünü ve servis kalitesini, ağırlama alanında da en başarılı şekilde sunmaya çalışacağız” dedi. 

İSVİÇRE MODELİ UYGULANACAK

EHL Genel Müdürü Andre Mack ise “Seçkin küresel ağımıza Vakko gibi köklü bir markanın dahil olmasından dolayı mutluyuz. Ağırlama endüstrisinde kurumlarının hem sektörün hem de öğrencilerin ihtiyaçlarının ve motivasyonlarının ötesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Vakko’nun bu alanda sağlayacağı yetenekli eğitmenlerin yanı sıra, birinci sınıf altyapısıyla sektöründe lider konumundaki EHL diploma ve sertifika programlarının, Türkiye’de ağırlama ve hizmet alanlarında önemli bir etki yaratacağına inanıyoruz. Böyle vizyoner bir kuruluşla iş ortaklığı yapmak, bizim için gurur verici” diye konuştu.

İstanbul Akaretlerde, Vakko ESMOD Moda Akademisi’ne komşu olacak Vakko School of Hospitality and Service’te eğitimler, otelcilik, ağırlama, yeme-içme ve servis alanlarındaki ihtiyaçları karşılamak için üç farklı modelle sunulacak: Training Center, Micro-Training ve Apprenticeship. Programlar kapsamında İsviçre'de EHL Group tarafından geliştirilen staj ve ders materyalleri, yine VET by EHL onaylı endüstri uzmanları tarafından verilecek. Eğitimler 2024 Ocak ayında başlayacak. 

 

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