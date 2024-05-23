Vestel Mobilite EASE üyesi ilk Türk şirket oldu

Şirketten yapılan açıklamaya göre Vestel Mobilite, Avrupa'da enerji depolama sektörünün gelişmesini teşvik etmek için çalışan Avrupa Enerji Depolama Birliği'nin (EASE) üyeleri arasına katıldı.



Vestel Mobilite Genel Müdürü Hakan Kutlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Enerji sektörü iş birliğine dayalı bir piyasa, bu yapının ancak iş birliği ile büyüyeceğine inanıyoruz. EASE, sektörün diğer oyuncularıyla sadece iş amaçlı bağlantı kurduğumuz bir yapı değil, aynı zamanda ortak tasarım ve geliştirme faaliyetlerine katıldığımız önemli bir platform. Vestel Mobilite’nin Avrupa Enerji Depolama Birliği'ne (EASE) üye olan ilk Türk şirketi olması bizleri heyecanlandırıyor. Gelecek dönemde EASE ve sektör paydaşlarıyla yeni işlere imza atmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.



2011 yılında Belçika'nın başkenti Brüksel'de kurulan ve bugün 70 üyesi bulunan EASE organizasyonu, enerji depolama teknolojilerinin Avrupa genelinde benimsenmesini teşvik ederek daha sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişe destek olmayı amaçlıyor.



