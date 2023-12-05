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World Sports Istanbul Fuarı için geri sayım başladı

World Sports Istanbul Fuarı, 10 Ocak 2024’te açılacak.

05 Aralık 2023 | 11:14
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World Sports Istanbul Fuarı için geri sayım başladı

Tam Fuar tarafından düzenlenen World Sports İstanbul Fuarı, 10 – 13 Ocak 2024 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor. Sektörün ihracatına katkı sağlamasının amaçlandığı fuar, Başta Rusya ve BDT ülkeleri olmak üzere Kuzey Afrika, Doğu Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerini hedef pazar olarak belirledi. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre, World Sports Istanbul Fuarı, Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere, Herkes İçin Spor Federasyonu, Türkiye Kürek Federasyonu, Spor Endüstrisi Derneği ve Türk Hava Yolları tarafından destekleniyor.

30 bin ziyaretçi hedefi

Supplementler.com Platinum sponsorluğunda gerçekleşecek fuara ilişkin açıklama yapan TAM Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sucaklı,  fuarın genel ziyaretçi ülkeleri arasında Amerika, Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Belçika, Yunanistan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Çekya, Fas, Güney Afrika Ülkeleri, Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Tayland,  Tunus ve Yemen’in de yer aldığını söyledi. 

Sucaklı, “World Sports Istanbul Fuarı’nın, özellikle yabancı ziyaretçi rakamını artırmak için dünyanın en önemli spor fuarlarında da aktif olarak tanıtımı yapıyoruz. Yerli ve yabancı 100’ün üzerinde katılımcının, 12 bin metrekarelik alanda ürün ve hizmet sergileyeceği fuara toplamda 30 bin üzerinde ziyaretçi gelmesini bekliyoruz. Ayrıca, Türk Hava Yolları Havayolu Sponsorluğu ile yurt dışından gelecek tüm fuar katılımcıları ve ziyaretçilerine 15% seyahat indirimi uyguluyoruz” dedi.   

Fuar ile eş zamanlı Battle of Bosphorus ödüllü Crossfit Yarışması, Kürek Federasyonu Ergometre Yarışması, Ring Dövüş Sporu Müsabakaları ve bir çok farklı etkinlik düzenlenecek. 
 

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